Kadıköy'de Gasp Şüphelisi Tutuklandı - Son Dakika
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Kadıköy'de Gasp Şüphelisi Tutuklandı

02.06.2025 11:08
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Kadıköy'de bıçakla gasbedilen kişinin davasında 17 yaşındaki şüpheli yeni delillerle tutuklandı.

Kadıköy'de, bir kişinin kolyesini bıçak tehdidiyle gasbedilmesine ilişkin "ev hapsi" şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedilen 17 yaşındaki şüphelinin yeni deliller doğrultusunda tutuklanmasına karar verildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kadıköy'de yol kenarında oturan H.F.Y'nin (17) kolyesinin bıçak tehdidiyle gasbedilmesine ilişkin başlatılan soruşturma derinleştiriliyor.

Bu kapsamda sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "ev hapsi" şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar verilen ancak silah teşhiri yaptığı iddiasıyla farklı bir soruşturmadan dolayı tutuklanan şüpheli E.B.Ö. hakkında yeni deliller ortaya çıktı.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğinde ifade veren E.B.Ö, mağdura kolyesinin geri verildiğini iddia etti.

Bıçağı kendisinin çekmediğini savunan şüpheli, "Görüntü kayıtlarında görüldüğü üzere kolyeyi ben aldım ancak bıçak çekmedim. Ben 'bıçağı ver.' dedim ancak almadım. Yanımdaki çocuklara da dedim. 'Bu çocuk şikayetçi olursa geri vereyim.' diye söylemiştim. Beni yanımdaki çocuklar teşvik etmiştir. K. isimli şahıs ve arkadaşları söylediler. Ben pişmanım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum, mahkeme aksi kanaatte ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını talep ediyorum." beyanında bulundu.

Aynı olayda E.B.Ö. ile hareket ettiği belirlenen T.M.Ş. de (16) emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Şüpheli T.M.Ş. ifadesinde, arkadaşı E.B.Ö'nün olay öncesinde kendilerine hiçbir şey söylemediğini öne sürdü.

Yukarı çıktıklarında E.B.Ö'nün şaka yaptığını sandıklarını belirten T.M.Ş, "Kendisi bize arkadaşları olduğunu söylemişti. Videodaki bıçak oyuncak bıçaktır. Ben hiçbir şeye müdahale etmedim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum. Mahkeme aksi kanaatte ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Hakimlik, E.B.Ö'nün "kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösterir olguların bulunması, dosya kapsamında toplanan deliller, alınan taraf beyanları, eylemin niteliği, eylemin bıçakla gerçekleşmiş olması" nedeniyle "birden fazla kişiyle yağma" suçundan tutuklanmasına hükmetti.

Diğer şüpheli T.M.Ş. ise yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 27 Nisan'da Caferağa Mahallesi'nde bir sokakta meydana gelen gasp olayına ilişkin derhal inceleme başlatıldığı belirtilmişti.

Araştırmalarda, H.F.Y'nin sokak üzerinde otururken, E.B.Ö. tarafından boynunda bulunan kolyesinin zorla alınarak gasbedildiğinin belirlendiği kaydedilen açıklamada, şüphelinin Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekiplerince 6 Mayıs'ta yakalandığı ifade edilmişti.

Açıklamada, yakalanan şüphelinin tahkikat işlemlerinin ardından aynı gün adli makamlara sevk edildiği, ev hapsi şartını içeren adli kontrol hükümleri uygulandığı, devam eden süreçte şüpheli E.B.Ö'nün sosyal medyada yaptığı silah teşhiri-müstehcenlik suçundan dolayı emniyet ekiplerince tekrar yakalandığı, 29 Mayıs'ta sevk edildiği adli makamlarca tutuklandığı belirtilmişti.

Gasp olayında E.B.Ö. ile hareket ettiği belirlenen T.M.Ş. de 1 Haziran'da adliyeye sevk edilmişti.

Hakimlik, yeni delillerin ortaya çıkması üzerine E.B.Ö'ye gasp soruşturmasından verdiği ev hapsi şeklindeki adli şartını gözden geçirme kararı almıştı.

Kaynak: AA

Politika, Ev hapsi, Güvenlik, 3-sayfa, Kadıköy, Güncel, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadıköy'de Gasp Şüphelisi Tutuklandı - Son Dakika

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