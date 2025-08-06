Kadıköy\'de Rüzgar Panoyu Savurdu

Kadıköy'de bir kadın, rüzgarın etkisiyle yerinden savrulan demir panonun çarpması sonucu yaralandı.

RÜZGARDA SAVRULAN PANO KADINA ÇARPTI

Bostancı Mahallesi'nde inşaat alanını çevrelemek için kullanılan demir panolardan biri rüzgarın etkisiyle yerinden çıkarak savruldu. Pano, o sırada yolda yürüyen kadına çarparak yaralanmasına neden oldu.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yere düşen kadının yardımına önce çevredekiler koştu. İhbar üzerine adrese gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın ambulansla hastaneye götürüldü.