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Kadıköy'de Taşeron İşçileri Kadrolu Çalışma İstedi - Son Dakika
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Kadıköy'de Taşeron İşçileri Kadrolu Çalışma İstedi

Kadıköy'de belediye taşeron işçileri, kadrolu ve güvenceli çalışma talebiyle eylem yaptı. Kamu Taşeron İşçileri Sendikası üyelerinin de destek verdiği eylemde, belediye şirket işçileri ve kamuda taşeron olarak çalışan işçiler için cenaze namazı kılındı.

Kadıköy\'de Taşeron İşçileri Kadrolu Çalışma İstedi
17.12.2023 - 20:50,  Güncelleme: 20:51
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KADIKÖY'de kadrolu ve güvenceli çalışma isteyen belediye taşeron işçileri eylem yaptı. Eylemciler, belediye şirket işçileri ve kamu taşeron işçileri için cenaze namazı kıldı.

Kamu Taşeron İşçileri Sendikası üyelerinin de yer aldığı bir grup, belediye taşeron işçilerinin kadroya alınması talebiyle eylem yaptı. İskele  Meydanı'nda toplanan grup, pankart ve dövizler açarak belediye şirketlerinde çalışan işçiler ve kamuda taşeronda çalışan işçilerin kadroya alınmasını istedi. Grup yapılan basın açıklamasının ardından, belediye şirket işçileri ve kamuda tareron olarak çalışan işçiler için cenaze namazı kıldı. Grup yapılan açıklamanın ardından olaysız bir şekilde dağıldı.

Kaynak: DHA
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