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Kamu Taşeron İşçileri Sendikası üyelerinin de yer aldığı bir grup, belediye taşeron işçilerinin kadroya alınması talebiyle eylem yaptı. İskele Meydanı'nda toplanan grup, pankart ve dövizler açarak belediye şirketlerinde çalışan işçiler ve kamuda taşeronda çalışan işçilerin kadroya alınmasını istedi. Grup yapılan basın açıklamasının ardından, belediye şirket işçileri ve kamuda tareron olarak çalışan işçiler için cenaze namazı kıldı. Grup yapılan açıklamanın ardından olaysız bir şekilde dağıldı.
Son Dakika › Güncel › Kadıköy'de Taşeron İşçileri Kadrolu Çalışma İstedi - Son Dakika