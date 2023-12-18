 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kadıköy'de trafik kazası - Son Dakika
Üye Girişi

Kadıköy'de trafik kazası

Kadıköy'de D-100 Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil öndeki taksiye çarptı. Arkadan gelen bir başka otomobil ise taksiye ve bir araca daha çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

18.12.2023 - 23:19,
Abone Ol

KADIKÖY'de D-100 Karayolu'nda iki otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kazayı fark edemeyen bir otomobil sol şeritte ilerlediği sırada öndeki taksiye çarptı. Arkadan gelen bir başka otomobil ise, taksi ile sağ şeritteki bir araca daha çarptı. Kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında D-100 Karayolu Fikirtepe mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre; Uzunçayır istikametinde ilerleyen 2 otomobil kaza yaptı. Kazada araçlardan biri otoyolda savrulup yan döndü; yolun kapanmasına neden oldu. Kazaya karışan diğer araç ise, sağ şeritte durabildi. Kaza nedeniyle trafiğin yavaşladığını fark edemeyen bir otomobil ise, önde ilerleyen taksiye çarptı. Arkadan gelen bir başka araç ise, taksiye bir kez daha çarparak savruldu; ardından da sağ şeritteki bir araca daha çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kadıköy\'de trafik kazası
Kaynak: DHA
YORUMLAR

D-100 Karayolu, Güvenlik, Trafik Kazaları, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadıköy'de trafik kazası - Son Dakika


23:33
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
23:21
Özgür Özel, Erdoğan'a seslendi: Milli Eğitim Bakanı'nı görevden almazsan bu cüretin sahibi sensin Özgür Özel, Erdoğan'a seslendi: Milli Eğitim Bakanı'nı görevden almazsan bu cüretin sahibi sensin
22:27
AK Parti Grup Başkanvekili Zengin, TBMM Başkanvekili Karaca'yı istifaya davet etti AK Parti Grup Başkanvekili Zengin, TBMM Başkanvekili Karaca'yı istifaya davet etti
22:17
İstanbul'da deprem sırasında balkonunda çökme meydana gelen bina boşaltılıyor İstanbul'da deprem sırasında balkonunda çökme meydana gelen bina boşaltılıyor
21:55
TBMM'de 'ana dil' tartışması! DEM Partili vekilin Süryanice konuşması ortalığı karıştırdı TBMM'de "ana dil" tartışması! DEM Partili vekilin Süryanice konuşması ortalığı karıştırdı
21:37
Macaristan Başbakanı Orban'dan esprili paylaşım: 1 beygir verdim, karşılığında 435 beygir gücü aldım Macaristan Başbakanı Orban'dan esprili paylaşım: 1 beygir verdim, karşılığında 435 beygir gücü aldım
21:27
Kalaşnikofu doldur-boşalt yapmak isterken odun toplayan genci öldürdü Kalaşnikofu doldur-boşalt yapmak isterken odun toplayan genci öldürdü
21:03
Macaristan Başbakanı Orban: Türkiye olmadan Macaristan'ın güvenliği yok Macaristan Başbakanı Orban: Türkiye olmadan Macaristan'ın güvenliği yok

Son Dakika
23:33 Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
23:21 Özgür Özel, Erdoğan'a seslendi: Milli Eğitim Bakanı'nı görevden almazsan bu cüretin sahibi sensin
22:27 AK Parti Grup Başkanvekili Zengin, TBMM Başkanvekili Karaca'yı istifaya davet etti
22:17 İstanbul'da deprem sırasında balkonunda çökme meydana gelen bina boşaltılıyor
21:55 TBMM'de "ana dil" tartışması! DEM Partili vekilin Süryanice konuşması ortalığı karıştırdı
21:37 Macaristan Başbakanı Orban'dan esprili paylaşım: 1 beygir verdim, karşılığında 435 beygir gücü aldım
21:27 Kalaşnikofu doldur-boşalt yapmak isterken odun toplayan genci öldürdü
21:03 Macaristan Başbakanı Orban: Türkiye olmadan Macaristan'ın güvenliği yok
20:55 Sevgilisini kurtarmak için İstanbul Boğazı'nın serin sularına atladı, cesedi 3 ay sonra bulundu
20:42 İsrailli Bakan'dan ''esirlerin dönmediği her gün için bir Kassam mensubu idam edilsin'' çağrısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2023 00:06:02. #1.12#
SON DAKİKA: Kadıköy'de trafik kazası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement