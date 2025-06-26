Kadın Girişimcilere E-Ticaret Eğitimi

Trabzon'da 24 kadın girişimciye, e-ticaret ve dijital pazarlama konusunda eğitim verildi.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasından (TTSO) yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) "Kadın İstihdamı ve Girişimciliği Teknik Destek Programı" ile TTSO "Kadın Girişimciler için e-Ticaret ve Dijital Pazarlama Yönetimi Projesi" kapsamında düzenlenen eğitim tamamlandı.

Katılımcılara, "Dijital Pazarlamaya Giriş", "Marka Oluşturma ve Patent", "Pazar Yerleri Aracılığı ile e-Ticaret", "e-Ticaret Sitesi Yönetimi", "Ürün Görselleştirme ve Fotoğrafçılık", "Dijital ve Sosyal Medya Pazarlama Yönetimi", "Müşteri İlişkileri Yönetimi", "Finansal Yönetim ve Vergilendirme" başlıkları altında 10 günde 40 saatlik eğitim verildi.

TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, kadın girişimcilerin kuruluş hikayelerini, deneyimlerini ve çalışmalarını anlattığı eğitimin sertifika töreninde, şunları kaydetti:

"Hepsinin kendisine göre güzel, dersler alınabilecek hikayeleri var. İnşallah bu eğitimi alan kadınlarımızın da ileride çok daha güzel başarı hikayeleri olacak. Sizlerden gelen geri dönüşler eğitimin çok verimli geçtiği yönündeydi. Bu nedenle önümüzdeki günlerde bu eğitimlerin daha genişlerini yapmayı planlıyoruz. Amacımız Trabzon'daki kadın girişimcilerimize destek olmak, firmalarıyla farklı ve güzel hikayeler yazmalarına yardımda bulunmaktır."

DOKA Genel Sekreteri Kemal Akpınar ise ajansın bu yıl ki temasının kadın istihdamı ve girişimciliği olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Günümüz dünyasında hızlı bir şekilde girişimcilik ve yeni trendler konuşuluyor. Dijital dönüşüm, yapay zeka, yeşil dönüşüm konuşuluyor. Bunları bir şekilde kadın girişimciliği ile aynı eksende buluşturup, kadın girişimcilerimizin dünyadaki tüm trendlerle uyumlu bir şekilde hem becerilerini hem yetkinliklerini hem de varsa şirketlerini geliştirmemiz gerekiyor. Uyumlu olabilecek projelere de teknik destek programlarımız vasıtasıyla daha kapsamlı destekler vermek arzusundayız. Özellikle yeşil dönüşüm konusunda özel sektöre destek vermeyi amaçlıyoruz."