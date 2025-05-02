Kadın Öğretmenlerden Ağaçlandırma Projesi - Son Dakika
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Kadın Öğretmenlerden Ağaçlandırma Projesi

Muş'ta kadın öğretmenler, lojman çevresini ağaçlandırarak çevre bilinci oluşturdu.

02.05.2025 19:34
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Kadın öğretmenler doğaya nefes oldu

Muş'ta lojman çevresi ağaçlandırıldı

MUŞ - Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki kadın öğretmenler, doğaya nefes olmak için lojmanın etrafını ağaçlandırdılar.

Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde yer alan kadın öğretmen lojmanında kalan öğretmenler, örnek bir çalışmaya imza attı. Öğretmenler, kendi imkanlarıyla temin ettikleri fidanları lojman çevresine dikti. Dayanışma ve çevre bilinciyle hareket eden kadın öğretmenlerin bu örnek davranışı takdir topladı.

Ağaçlandırma çalışmaları hakkında açıklamada bulunan öğretmenlerden Ayşenur Erdem, hem yaşadıkları alanı güzelleştirmek hem de gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakmak istediklerini ifade etti. Erdem, "Muş Milli Eğitim İl Müdürlüğüne bağlı öğretmenler olarak iki yıldır Muş Valiliğimiz tarafından yapılan kadın öğretmen lojmanında kalıyoruz. Bu yıl da lojman bahçemizi ağaçlandırmak istedik. Oksijenin temel kaynağı olan ağaçlara biz de bir nefes olmak istedik. Özellikle dünyada ve ülkemizde yaşanan kuraklık sorunlarına karşı elimizden geldiğince bir katkı sunmak istiyoruz. Bu nedenle hep birlikte el birliğiyle bu çalışmayı gerçekleştirdik" dedi.

Kaynak: İHA

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