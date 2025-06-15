Kadın Siyasetçiler Konak'ta Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kadın Siyasetçiler Konak'ta Buluştu

15.06.2025 15:10  Güncelleme: 16:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konak Belediyesi, 1984 Derneği tarafından düzenlenen Kadın Siyasetçileri Güçlendirme Programı’na ev sahipliği yaptı. Kadın meclis üyelerinin katılımıyla iki gün süren programda konuşan Başkan Mutlu, “Kadınlar siyasette çok daha güçlü yerlere gelebilecek donanımda. Kadınları bastırmak isteyen bir erkek anlayışı hep var. Bu yüzden kadınlar dayanışmalı ve el ele vermeli” dedi.

(İZMİR) - Konak Belediyesi, 1984 Derneği tarafından düzenlenen Kadın Siyasetçileri Güçlendirme Programı'na ev sahipliği yaptı. Kadın meclis üyelerinin katılımıyla iki gün süren programda konuşan Başkan Mutlu, "Kadınlar siyasette çok daha güçlü yerlere gelebilecek donanımda. Kadınları bastırmak isteyen bir erkek anlayışı hep var. Bu yüzden kadınlar dayanışmalı ve el ele vermeli" dedi.

Konak Belediyesi, kadın siyasetçilerin güçlenmesine katkı sağlamak amacıyla 1984 Derneği tarafından başlatılan ve ilk ayağı İzmir olan Kadın Siyasetçileri Güçlendirme Programı'na ev sahipliği yaptı.

Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde iki gün süren programa, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun yanı sıra Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin kadın meclis üyeleri katıldı. Program kapsamında alanında uzman isimler yerel yönetimlerde görev alan katılımcılara siyasi iletişim, liderlik, yerelde eşitlik, karar alma mekanizmalarına erişim gibi alanlarda eğitimler verdi.

Mutlu: "Kadınlar daha güçlü yerlere gelebilecek donanımda"

Etkinliğe ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Kadın siyasetçileri güçlendirme konusu, İzmir için de Türkiye için de çok önemli. İzmir'de ilk kez 8 kadın belediye başkanı aynı anda görev yapıyor. Bu da partimizdeki değişimin ve Genel Başkanımız Özgür Özel'in vizyonu sayesinde oldu. Kadınlar siyasette çok daha güçlü yerlere gelebilecek donanımda. Ama hep o cam tavanı kırmakta zorluk yaşanıyordu. Ama o zorluk artık gençler ve kadınlar için partimizde kırıldı. Bu süreç bizim omuzlarımıza çok başarılı olma sorumluluğu yükledi" diye konuştu.

"Konak bir kadın kenti"

Kadınların her alanda daha güçlü ve görünür olabilmesi için Konak Belediyesi tarafından hayata geçirilen çalışmalardan bahseden Başkan Mutlu, şunları kaydetti:

"Konak'ta göreve geldiğimiz zaman kadınların her alanda daha görünür olmasını hedefledik. Konak bir kadın kenti, nüfusun yüzde 51'i kadınlardan oluşuyor. Kadın bir belediye başkanı var. Kadınlar iş hayatında da sosyal alanda da öne çıksın istedik. Bu kapsamda 10 genç kadın, İnci Vakfı ile birlikte hayata geçirdiğimiz CNC operatörlüğü kursundan mezun oldu. Artık erkek işi olarak bilinen bu mesleği mesleki yeterlilik belgelerini alan kız kardeşlerimiz yapacak. Bir yandan istihdamda kadınların önünü açmaya çalışırken diğer yandan da toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Yerel Eşitlik Eylem Planı hazırlamak üzerine bir çalışmamız var. Türkiye'de ne yazık ki bakım yükü hala kadınların üzerinde. Kadınların bu yükünü azaltabilmek için ücretsiz oyun evlerimizin sayısını arttırdık. Ekonomik menüleriyle öne çıkan Mutluluk Kahvelerimizde emeklilerin sosyalleşmesini, birlikte vakit geçirmelerini sağlıyoruz. Kadın emeğini görünür kılmak için El Emeği Pazarı açtık, aynı zamanda kermesler düzenliyoruz."

"Kadınlar dayanışmalı, el ele vermeli"

Zorluklarla mücadele edebilmek için kadın dayanışmasının daha da büyütülmesi gerektiğinin altını çizen Başkan Mutlu, "Kadınların daha güçlü olduğu bir ülke yaratmak üzere mücadelemiz sürüyor. Bu güzel etkinliği bizim ev sahipliğimizde yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Liyakatta eşit olanlar arasında hep kadının önünü açacak şekilde ilerliyoruz. Belediyenin tüm hizmet alanlarında kadınların daha görünür olduğu bir Konak hedefliyoruz. Kadınları bastırmak isteyen bir erkek anlayışı hep var. Kadın siyasetçiler için toz pembe bir ortam yok elbette. Bu yüzden kadınlar dayanışmalı ve el ele vermeli. Çünkü bu yol çok meşakkatli" dedi.

Fidangül: "Güçlü kadınlarla bir arada olmak çok güzel"

Program hakkında katılımcılara bilgi veren 1984 Derneği Başkanı Onur Fidangül ise "Sizin gibi siyasette aktif ve güçlü kadınlarla bir arada olmak çok güzel. Konak Belediye Başkanımız Nilüfer Çınarlı Mutlu'ya bu çok değerli ev sahipliği için teşekkür ediyorum. Yerel seçimlerden önce 6 ilden, 170 kadına eğitimler verdik. Ama bunun sadece adayları seçimlerden önce desteklemekle olmayacağını bildiğimiz için seçilen kadınları desteklemek üzerine proje geliştirmeye başladık" değerlendirmesini yaptı.

Alanında uzman isimleri bir araya getirdi

Yerel yönetimlerde kadın liderlerin karşılaştıkları zorluklara odaklanan program kapsamında Akademisyen ve Siyaset Bilimci Dr. Ayşe Kaşıkırık, belediyelerde eşitlik politikaları, kadına karşı şiddetin önlenmesi, yoksullukla mücadele ve kadının siyasi liderliği başlıkları altında katılımcılara bilgiler verdi.

1984 Derneği Başkanı Onur Fidangül'ün, belediyeler için alternatif kaynak geliştirme yolları hakkındaki sunumunun ardından İletişim Danışmanı Tarık Beyhan da siyasal iletişim konusunda önerilerde bulundu.

Öte yandan, Hollanda Demokratlar 66 Partisi'nin Uluslararası Sorumlusu Muriel ten Brummelhuis ile deneyimli kamu yöneticisi olan Eski Lahey Belediye Başkan Yardımcısı Marjolein de Jong da uluslararası deneyim ve iyi uygulama paylaşımı yaptı.

Kaynak: ANKA

Konak Belediyesi, Politika, Siyaset, Güncel, Konak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadın Siyasetçiler Konak'ta Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
17 yaşındaki Elif’ten 11 gündür haber yok Annenin feryadı yürek dağladı 17 yaşındaki Elif'ten 11 gündür haber yok! Annenin feryadı yürek dağladı
Markette kadını saçlarından tutup yerde yumrukladı Yaptığı yanına kalmadı Markette kadını saçlarından tutup yerde yumrukladı! Yaptığı yanına kalmadı
Annesi istemiyordu Enis Destan ve Arzum Kuruçalı evlendi Annesi istemiyordu! Enis Destan ve Arzum Kuruçalı evlendi
“İki yeğenimi öldürdüm“ ihbarı asılsız çıktı "İki yeğenimi öldürdüm" ihbarı asılsız çıktı
Piyasalar için en büyük kabus İran, Hürmüz Boğazı’nı kapattı Piyasalar için en büyük kabus! İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı
Orta Doğu’da gerilim artıyor Doğan Bekin: İleride Türkiye de hedef tahtasında olabilir Orta Doğu'da gerilim artıyor! Doğan Bekin: İleride Türkiye de hedef tahtasında olabilir
Survivor finalinde şoke eden an Batuhan Karacakaya canlı yayında küfretti Survivor finalinde şoke eden an! Batuhan Karacakaya canlı yayında küfretti
Talihsiz kadının korku dolu anları Sivilce sandı ama gerçeği fark edince hastaneye koştu Talihsiz kadının korku dolu anları! Sivilce sandı ama gerçeği fark edince hastaneye koştu
İran’dan benzeri görülmemiş sözler: Dünya gördükleri karşısında şok olacak İran'dan benzeri görülmemiş sözler: Dünya gördükleri karşısında şok olacak
İsrailli kadının gözyaşları Hüngür hüngür ağladığı şeye bakın İsrailli kadının gözyaşları! Hüngür hüngür ağladığı şeye bakın
Plajda aşk rüzgarı Hayal Köseoğlu sevgilisiyle romantik anlar yaşadı Plajda aşk rüzgarı! Hayal Köseoğlu sevgilisiyle romantik anlar yaşadı

16:09
İran’dan okkalı misilleme İsrail’de “Sığınaklara gidin“ çağrısı yapılıyor
İran'dan okkalı misilleme! İsrail'de "Sığınaklara gidin" çağrısı yapılıyor
16:00
Erdoğan’ın ayakkabısıyla ilgili iddiaya İletişim Başkanlığı’ndan yalanlama
Erdoğan'ın ayakkabısıyla ilgili iddiaya İletişim Başkanlığı'ndan yalanlama
15:06
Netanyahu: Bu bir kurtuluş savaşı, İran sivilleri öldürmenin bedelini çok ağır ödeyecek
Netanyahu: Bu bir kurtuluş savaşı, İran sivilleri öldürmenin bedelini çok ağır ödeyecek
13:52
İsrail Enerji Bakanı Cohen: Her vurulan binamıza karşılık 100 İran binası yıkılacak
İsrail Enerji Bakanı Cohen: Her vurulan binamıza karşılık 100 İran binası yıkılacak
11:20
17 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan 72 yaşındaki “Cinci hoca“ yakalandı
17 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan 72 yaşındaki "Cinci hoca" yakalandı
11:02
İran’dan İsrail’e gözdağı Ağır tahribat gücüne sahip füzeleri paylaştılar
İran'dan İsrail'e gözdağı! Ağır tahribat gücüne sahip füzeleri paylaştılar
10:46
Gece kulübünde eğlendikleri esnada üzerlerinden İran’ın füzeleri geçti
Gece kulübünde eğlendikleri esnada üzerlerinden İran'ın füzeleri geçti
10:40
Ünlü sunucunun ölümünün ardından son mesajı ortaya çıktı
Ünlü sunucunun ölümünün ardından son mesajı ortaya çıktı
10:35
Esnaf 50 metre uzaklıktaki çay ocağından aldığı çayları arabasının üzerinde taşıyor
Esnaf 50 metre uzaklıktaki çay ocağından aldığı çayları arabasının üzerinde taşıyor
10:31
Taraftar isyanda 17 yıl sonra takımı şampiyon yapıp bırakma kararı aldı
Taraftar isyanda! 17 yıl sonra takımı şampiyon yapıp bırakma kararı aldı
10:13
Gençlere sopayla işkence eden kişi, tek cümlelik savunmayla serbest kaldı
Gençlere sopayla işkence eden kişi, tek cümlelik savunmayla serbest kaldı
10:04
Galatasaray’ın eski yıldızının eşi kansere yakalandı, videosuna destek yağdı
Galatasaray'ın eski yıldızının eşi kansere yakalandı, videosuna destek yağdı
09:51
Kız arkadaşının babasını ve ağabeyini pompalı tüfekle vurdu
Kız arkadaşının babasını ve ağabeyini pompalı tüfekle vurdu
09:47
Plajda aşk rüzgarı Hayal Köseoğlu sevgilisiyle romantik anlar yaşadı
Plajda aşk rüzgarı! Hayal Köseoğlu sevgilisiyle romantik anlar yaşadı
09:44
İsrailli kadının gözyaşları Hüngür hüngür ağladığı şeye bakın
İsrailli kadının gözyaşları! Hüngür hüngür ağladığı şeye bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2025 16:41:05. #7.13#
SON DAKİKA: Kadın Siyasetçiler Konak'ta Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.