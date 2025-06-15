Kadın Siyasetçiler Konak'ta Buluştu

(İZMİR) - Konak Belediyesi, 1984 Derneği tarafından düzenlenen Kadın Siyasetçileri Güçlendirme Programı'na ev sahipliği yaptı. Kadın meclis üyelerinin katılımıyla iki gün süren programda konuşan Başkan Mutlu, "Kadınlar siyasette çok daha güçlü yerlere gelebilecek donanımda. Kadınları bastırmak isteyen bir erkek anlayışı hep var. Bu yüzden kadınlar dayanışmalı ve el ele vermeli" dedi.

Konak Belediyesi, kadın siyasetçilerin güçlenmesine katkı sağlamak amacıyla 1984 Derneği tarafından başlatılan ve ilk ayağı İzmir olan Kadın Siyasetçileri Güçlendirme Programı'na ev sahipliği yaptı.

Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde iki gün süren programa, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun yanı sıra Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin kadın meclis üyeleri katıldı. Program kapsamında alanında uzman isimler yerel yönetimlerde görev alan katılımcılara siyasi iletişim, liderlik, yerelde eşitlik, karar alma mekanizmalarına erişim gibi alanlarda eğitimler verdi.

Mutlu: "Kadınlar daha güçlü yerlere gelebilecek donanımda"

Etkinliğe ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Kadın siyasetçileri güçlendirme konusu, İzmir için de Türkiye için de çok önemli. İzmir'de ilk kez 8 kadın belediye başkanı aynı anda görev yapıyor. Bu da partimizdeki değişimin ve Genel Başkanımız Özgür Özel'in vizyonu sayesinde oldu. Kadınlar siyasette çok daha güçlü yerlere gelebilecek donanımda. Ama hep o cam tavanı kırmakta zorluk yaşanıyordu. Ama o zorluk artık gençler ve kadınlar için partimizde kırıldı. Bu süreç bizim omuzlarımıza çok başarılı olma sorumluluğu yükledi" diye konuştu.

"Konak bir kadın kenti"

Kadınların her alanda daha güçlü ve görünür olabilmesi için Konak Belediyesi tarafından hayata geçirilen çalışmalardan bahseden Başkan Mutlu, şunları kaydetti:

"Konak'ta göreve geldiğimiz zaman kadınların her alanda daha görünür olmasını hedefledik. Konak bir kadın kenti, nüfusun yüzde 51'i kadınlardan oluşuyor. Kadın bir belediye başkanı var. Kadınlar iş hayatında da sosyal alanda da öne çıksın istedik. Bu kapsamda 10 genç kadın, İnci Vakfı ile birlikte hayata geçirdiğimiz CNC operatörlüğü kursundan mezun oldu. Artık erkek işi olarak bilinen bu mesleği mesleki yeterlilik belgelerini alan kız kardeşlerimiz yapacak. Bir yandan istihdamda kadınların önünü açmaya çalışırken diğer yandan da toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Yerel Eşitlik Eylem Planı hazırlamak üzerine bir çalışmamız var. Türkiye'de ne yazık ki bakım yükü hala kadınların üzerinde. Kadınların bu yükünü azaltabilmek için ücretsiz oyun evlerimizin sayısını arttırdık. Ekonomik menüleriyle öne çıkan Mutluluk Kahvelerimizde emeklilerin sosyalleşmesini, birlikte vakit geçirmelerini sağlıyoruz. Kadın emeğini görünür kılmak için El Emeği Pazarı açtık, aynı zamanda kermesler düzenliyoruz."

"Kadınlar dayanışmalı, el ele vermeli"

Zorluklarla mücadele edebilmek için kadın dayanışmasının daha da büyütülmesi gerektiğinin altını çizen Başkan Mutlu, "Kadınların daha güçlü olduğu bir ülke yaratmak üzere mücadelemiz sürüyor. Bu güzel etkinliği bizim ev sahipliğimizde yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Liyakatta eşit olanlar arasında hep kadının önünü açacak şekilde ilerliyoruz. Belediyenin tüm hizmet alanlarında kadınların daha görünür olduğu bir Konak hedefliyoruz. Kadınları bastırmak isteyen bir erkek anlayışı hep var. Kadın siyasetçiler için toz pembe bir ortam yok elbette. Bu yüzden kadınlar dayanışmalı ve el ele vermeli. Çünkü bu yol çok meşakkatli" dedi.

Fidangül: "Güçlü kadınlarla bir arada olmak çok güzel"

Program hakkında katılımcılara bilgi veren 1984 Derneği Başkanı Onur Fidangül ise "Sizin gibi siyasette aktif ve güçlü kadınlarla bir arada olmak çok güzel. Konak Belediye Başkanımız Nilüfer Çınarlı Mutlu'ya bu çok değerli ev sahipliği için teşekkür ediyorum. Yerel seçimlerden önce 6 ilden, 170 kadına eğitimler verdik. Ama bunun sadece adayları seçimlerden önce desteklemekle olmayacağını bildiğimiz için seçilen kadınları desteklemek üzerine proje geliştirmeye başladık" değerlendirmesini yaptı.

Alanında uzman isimleri bir araya getirdi

Yerel yönetimlerde kadın liderlerin karşılaştıkları zorluklara odaklanan program kapsamında Akademisyen ve Siyaset Bilimci Dr. Ayşe Kaşıkırık, belediyelerde eşitlik politikaları, kadına karşı şiddetin önlenmesi, yoksullukla mücadele ve kadının siyasi liderliği başlıkları altında katılımcılara bilgiler verdi.

1984 Derneği Başkanı Onur Fidangül'ün, belediyeler için alternatif kaynak geliştirme yolları hakkındaki sunumunun ardından İletişim Danışmanı Tarık Beyhan da siyasal iletişim konusunda önerilerde bulundu.

Öte yandan, Hollanda Demokratlar 66 Partisi'nin Uluslararası Sorumlusu Muriel ten Brummelhuis ile deneyimli kamu yöneticisi olan Eski Lahey Belediye Başkan Yardımcısı Marjolein de Jong da uluslararası deneyim ve iyi uygulama paylaşımı yaptı.