Kadın Şoförlere Yeni Teşvikler

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Son 1 yılda taşıtlarının yüzde 10'u kadar kadın şoför istihdam eden firmaların yetki belgelerini 3 ay süreyle ücretsiz uzatacağız" dedi.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yönetmelik değişikliğine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, değişikliklerin kadın şoför istihdamından motokurye faaliyetlerine kadar geniş bir yelpazede hayata geçirildiğini kaydetti. Motokuryelerin ilk defa kayıt altına alındığını bildiren Uraloğlu, sektörde yetkin ve eğitimli kuryeler ile hizmet kalitesinin artırılmasına katkı sunacaklarını ifade etti.

'MOTOKURYELERE YETKİ BELGESİ ZORUNLULUĞU GELDİ'

Motokuryelere P1 yetki belgesi alma zorunluluğu getirildiğini belirten Bakan Uraloğlu, "En fazla 3 taşıtla faaliyet gösterecek motokuryelere, yetki belgesi ücretinde yüzde 85 indirim uygulanacak. Yönetmeliğin yayım tarihinden itibaren ilk 6 ay içerisinde yetki belgesi alacak motokuryeler, yüzde 95 indirimden faydalanabilecek" dedi. Uraloğlu ayrıca kuryelerin yetki belgelerini yüzde 5'e varan indirimle e-Devlet üzerinden alabileceklerini belirtti. Bakan Uraloğlu, yetki belgesine ilave edilecek taşıtlara ilişkin şartların da belirlendiğini belirterek, "Yönetmelik ile birlikte motokuryelerin uzun süreli veya finansal kiralamalı taşıtları da kullanmalarına ve kurye işletmecilerinin ilk 6 ay içerisinde yetki belgelerine kaydedecekleri 15 yaşına kadar olan taşıtların kullanılmasına da imkan sağlanıyor. Kurye işletmeciliğinde şoförler dışında teslimatı yapan kuryeler için kurye faaliyet belgesi alma zorunluluğu getirildi" açıklamasında bulundu. Uraloğlu, kurye işletmecilerinin mesleki yeterlilik belgelerinin 1 yıl içerisinde alınmasına olanak sağlandığını açıkladı.

'SÜRE TAAHHÜDÜNDE BULUNULMASI YASAKLANDI'

Firmalara, istihdam ettikleri her kuryeyi bakanlığa bildirme zorunluluğu getirildiğine dikkat çeken Uraloğlu, kuryelerin belirli suçlardan hüküm giymemiş olmasının da zorunlu olduğunu ifade etti. Uraloğlu, "Kurye işletmeciliği faaliyetlerinde, hizmet alan ve verenlerin hak ve menfaatlerini korumak için de birtakım düzenlemeler de hayata geçti. Teslimi mümkün olmayan adreslere kurye gönderisi kabulü yapılması ve kurye faaliyetlerinde herhangi bir taşıma süresi taahhüdünde bulunulması yasaklandı" dedi.

'GÖNDERİLER TESLİM SIRASINDA KONTROL EDİLEBİLECEK'

Alıcısına teslim edilemeyen kurye gönderisinin, aynı süre içerisinde göndericisine geri götürülmesinin zorunlu tutulduğunu ifade eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Alıcının talebi ve gönderinin kabulü halinde, kurye gönderisi teslim sırasında kontrol edilebilecek. Teslimat saat aralığı, temassız teslimat veya 3'üncü kişilere teslimat gibi hizmetler verilebilecek. Ayrıca, bozulabilir gıda taşınması durumunda gerekli tedbirlerin alınması zorunluluğu da getirildi."

'YELEK ÜZERİNDE KURYE İBARESİ BULUNACAK'

İşletmelere, çalıştırdıkları kuryelere koruyucu ekipman sağlama zorunluğu getirildiğini kaydeden Bakan Uraloğlu, "Kuryelerin giydikleri reflektif yelek üzerinde 'Kurye' ibaresi ile firmaların U-Net numaralarının bulunması zorunlu oldu. Ayrıca, satılması, sevk edilmesi ve ticareti yasaklanmış olan eşyalar taşınamayacak" açıklamasında bulundu.

'KADIN ŞOFÖR İSTİHDAMINA YENİ TEŞVİKLET GETİRDİK'

Kadın şoför istihdamını artırmak için yeni teşvikler getirdiklerini de açıklayan Uraloğlu, "İstihdam edilen her kadın şoför için taşıt kartı ücretinde yüzde 95 indirim sağlayacağız. Halihazırda 3 bin 19 lira olan taşıt kartı ücreti, söz konusu indirim ile 150 lira olacak. Ayrıca son 1 yılda taşıtlarının yüzde 10'u kadar kadın şoför istihdam eden firmaların yetki belgelerini 3 ay süreyle ücretsiz uzatacağız" dedi.

'TAKOGRAFTA MANİPÜLASYONA 75 UYARMA CEZASI'

Uraloğlu, otobüs, kamyon ve çekici sürücülerinin takograf kullanmadan taşıt sürmeleri, başkasının takografını kullanmaları ya da takografta manipülasyon yapmaları halinde taşıtın kayıtlı olduğu yetki belgesi sahibine 75 uyarma (44 bin 325 lira para cezası) yaptırımı uygulanacağını belirtti. Uraloğlu, "Taşımacı firmaların sefere gönderdikleri şoförleri, taşıma mesafesine göre önceden planlamaları zorunluluğu da getirildi" dedi. Şehirler arası ya da mücavir alan dışı yapılan öğrenci ve servis taşımacılığının yeniden düzenlendiğini kaydeden Uraloğlu, "En fazla 3 servisle faaliyet gösterecekler için yetki belgesi ücretinde yüzde 95 indirim sağlanacak. Yetki belgesi kapsamında en fazla 100 'öz mal' ve 50 'sözleşmeli taşıt' kaydedilebilecek" açıklamasında bulundu. Uraloğlu, tahditli taşıtların, UKOME veya İl Trafik Komisyonu izniyle şehirler arası servis taşımacılığında kullanılmasına imkan sağlandığını da kaydetti.