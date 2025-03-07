Kadınlar Grevde: Eşitlik İçin Mücadele - Son Dakika
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Kadınlar Grevde: Eşitlik İçin Mücadele

DİSK, 8 Mart'ta kadın-erkek eşitliği için grev ilan etti, kadınların hakları savunulacak.

07.03.2025 14:51
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(ANKARA) - Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) İç Anadolu Bölge Temsilcisi Birgül Kaya, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü dolayısıyla yaptığı basın açıklamasında, "İnsanca yaşama hakkımızı savunuyor ve bugünü grev ilan ediyoruz. Bu topraklarda kadın-erkek eşitliği sağlanana kadar hiçbirimiz durmayacağız" ifadelerini kullandı.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı sendikalar "Yaşamı Durdurmak İçin Kadınlar Grevde" başlığı altında 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü dolayısıyla Ankara, Sakarya Caddesi'nde basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasında hazır bulunan kadınlar  "Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz", "Dünya yerinden oynar kadınlar özgür olsa", "Kadın cinayetleri politiktir" ve "Biz durursak dünya durur" sloganları attı.

DİSK İç Anadolu Bölge Temsilcisi Birgül Kaya basın açıklamasında, "Bugün DİSK öncülüğünde atolyelerde, fabrikalarda, şantiyelerde, belkediyelerde, hastanelerde, okullarda, ofislerde, tarlalarda, plazalarda, evlerde ve sokaklarda kadınlar grevde. Kadın emeğinin sömürüsüne, güvencesiz çalışmaya, düşük ücretlere, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine, tacize, şiddete ve mobbinge karşı insanca yaşama hakkımızı savunuyor ve bugünü grev ilan ediyoruz. Bu topraklarda kadın-erkek eşitliği sağlanana kadar hiçbirimiz durmayacağız. 8 Mart yalnızca bir anma günü değil aynı zamanda bir mücadele günüdür" dedi.

"Nafaka hakkının gaspına yönelik tartışmalara son verilmelidir"

Kaya'dan sonra söz alan DİSK mensubu işçi kadınlardan Zeynep Mucukgil ise taleplerini şu şekilde sıraladı:

" İstanbul Sözleşmesi'nin fesih kararından vazgeçilip Sözleşme ve 6284 sayılı Kanun etkin biçimde uygulanmalıdır. 25 Haziran 2021'de yürürlüğe giren ILO 190 sayılı Şiddet ve Taciz Sözleşmesi Türkiye hükümeti tarafından onaylanmalı ve uygulanmalıdır. Toplumsal cinsiyet temelli suçlarda, kadın cinayetlerinde cinsiyetçi iyi hal, tahrik indirimi gibi uygulamalardan vazgeçilmelidir. Cezasızlık politikalarına hemen son verilmelidir. Nafaka hakkının gaspına yönelik tartışmalara son verilmelidir. Kadınların bakım emeği yükünün üzerinden alınması için kamusal sosyal politikalar hayata geçirilmelidir. Kreş, gündüz bakım evi, hasta ve yaşlı bakım evleri merkezleri yaygınlaştırılmalı, herkesin ücretsiz  yararlanabileceği bir hak olarak tanımlanmalıdır. Çalışma hayatında kadına yönelik toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılıklar terk edilmeli, güvenceli ve insana yakışır işler yaratılmalıdır. İktidarın politikalarında kadın istihdamını artırmak için önerilen esnek çalışma biçimleri yerine kadınlar için tam zamanlı ve güvenceli istihdam olanakları yaratılmalıdır. Yetki ve karar mekanizmalarında eşit temsiliyetin hayata geçirilmesi sağlanmalıdır. Eşit işe eşit ücret politikası hayata geçirilmeli, her işyerinde uygulanması için denetleme mekanizmaları oluşturulmalıdır. Biz kadınlar, haklarımızı savunuyor, eşitlik, özgürlük ve adalet için sesimizi yükseltiyoruz. Kazanılmış haklarımıza saldıranlara karşı eşitlik, özgürlük ve adalet taleplerimizle yaşamı durduruyoruz."

Basın açıklamasından hemen sonra DİSK'li kadınlar Sakarya Caddesi'nde halay çekti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kadınlar Grevde: Eşitlik İçin Mücadele - Son Dakika

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