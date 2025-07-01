Kadınlara Bisiklet Eğitimi Başladı

Kepez Belediyesi tarafından "Hayalini Sürmeye Başla" projesi kapsamında kadınlara yönelik bisiklet eğitimi verilmeye başlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında 18-60 yaş arasındaki kadınlara, bisiklet sürme eğitimi veriliyor.???????

Kadınların hem fiziksel hem de ruhsal anlamda güçlenmesine katkı sağlamayı amaçlayan eğitimler, Dokumapark'taki eğitim alanında gerçekleştiriliyor.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, çocuklukta bisiklet sürme imkanı olmayanlar için harekete geçtiklerini belirtti.

Projeye katılan kadınların mutluluğunun kendilerini de sevindirdiğini bildiren Kocagöz, "Sizlerin hayali bizim hayalimiz. Kadınlarımızın, gençlerimizin, çocuklarımızın, yaşlılarımızın ve engellilerimizin her zaman yanındayız. Bu hayalleri gerçeğe dönüştürmek bizim görevimiz. Halkımızın mutluluğu her şeyin önündedir." ifadelerini kullandı.

Eğitimlerde yer alan birçok kadın da bisiklet hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.?????