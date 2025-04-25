Kadınlara Eğitim Semineri Düzenlendi

Van Büyükşehir Belediyesince kadınlara yönelik eğitim semineri düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Konferans Salonunda yapılan "Her Şeye Rağmen, Mazeret Yok Çıkış Var" seminerinde Uzmanı Eğitimci Yazar Dr. Şaban Kızıldağ kadınlarla buluştu.

Kızıldağ, iletişimde yaşanan sorunlar, aile içi iletişimde dikkat edilmesi gereken hususlar, anne ve babaların aile içi iletişimdeki önemi, ailenin önemi, ailenin ayakta kalması için gerekli şartlar, ailede sevgi ve saygı gibi konularda bilgiler aktardı.

Genel Sekreter Yardımcısı Selma Biçek ile Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Deniz Aygen, seminerin ardından katılımcılara gül verdi.