Kadınlara Saksı Yapımı Atölyesi

Yeşilay Çorum Şubesince düzenlenen atölye çalışmasında kadınlar saksı yapımını, boyama ve süsleme tekniklerini öğrendi.

Yeşilay Çorum Şubesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kadın Komisyonu ile Yeşilay Danışmanlık Merkezince (YEDAM) ortaklaşa düzenlenen etkinliğe Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Şube Başkanı Bedriye Cengil, Kadın Komisyonu Başkanı Rukiye Batur, şube personeli ve üye kadınlar katıldı.

Şube merkezinde, el sanatları hocası Sibel Bekleviç rehberliğinde gerçekleştirilen taş tozu atölyesi etkinliğinde katılımcılar saksı yapımı, boyama ve süsleme üzerine deneyim kazandı.

Farklı birimlerden gelen kadınların kaynaşmasını, ayrıca sanatsal yönlerini keşfetmelerine katkı sağlanması amacıyla düzenlenen etkinliğin ardından YEDAM Sosyal Hizmet Uzmanı Aliyenur Kantar, YEDAM'ı tanıttı.

Şube Başkanı Cengil ise etkinliğin ardından Vali Yardımcısı Mercan'a şube çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kadın Komisyonu Başkanı Rukiye Batur, kadınların birlik ve beraberlik içinde olması gerektiğini bildirdi.

Gönüllülük çalışmalarda kadınların birbirine destek olması gerektiğini belirten Batur, bunu sağlamak amacıyla etkinlikler düzenlediklerini kaydetti.