Kadir Gecesi'nde Camiler Dolup Taştı - Son Dakika
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Kadir Gecesi'nde Camiler Dolup Taştı

Kahramanmaraş'taki Abdülhamit Han Camii'nde Kadir Gecesi'nde 25 bin kişi namaz kıldı.

26.03.2025 22:13
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Kadir Gecesi'nde Abdülhamit Han Camii doldu taştı

Camiye yaklaşık 25 bin kişini gelmesi nedeniyle içerde yer bulamayanlar bahçede namaz kıldı, sığmayanlar başka camilere gitmek zorunda kaldı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta Kadir Gecesi, Abdülhamit Han Camii'nde yaklaşık 25 bin kişinin katılımıyla idrak edildi.

Bin aydan hayırlı kabul edilen Kadir Gecesi dolayısıyla Kahramanmaraşlılar camilere akın etti. Bölgedeki en büyük ibadethanelerden biri ve şehrin simgesi olan Abdülhamit Han Camii'nin içinde yer kalmayınca vatandaşlar bahçeyi de doldurdu. Bahçeye de sığmayan bazı vatandaşlar ise diğer camilere gitti. Kur'an-ı Kerim tilavetini dinleyen vatandaşlar Teravih namazını da kılarak ibadet yaptı. Gece boyunca edilen dualar ve okunan ilahiler manevi bir atmosfer oluştu. Ellerini semaya açan vatandaşlar geceyi idrak etmenin mutluluğunu dile getirdi.

Vatandaşlardan Mesut Tuğrul, "Yıllardır böyle bir kalabalık yok, yaklaşık 25 bin kişi Kadir Gecesini idrak etti" derken Yasemin Yıldız, "Keşke 5 vakit böyle yoğun olsa ve camilere akın edip azimli olsak. Güzel bir manzara duygulandık" diye konuştu.

Vatandaşlardan Sait Taşdemir de, "Kadir gecesi insanların hepsini bir yere topluyor ve birlik ve beraberliği pekiştiriyor" ifadesini kullandı.

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Kadir Gecesi, Güncel, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadir Gecesi'nde Camiler Dolup Taştı - Son Dakika

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