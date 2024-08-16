Kağıthane'de Husumetliye Silahlı Saldırı: 1 Yaralı - Son Dakika
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Kağıthane'de Husumetliye Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

Kağıthane'de Ömer Faruk Yıldız, sokakta karşılaştığı husumetlisi Yakup Işık'ı silahla başından vurdu. Yaralanan Işık'ın tedavisi sürerken, saldırgan tutuklandı.

16.08.2024 13:50
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KAĞITHANE'de Ömer Faruk Yıldız, sokakta karşılaştığı husumetlisi Yakup Işık'ı silahla başından vurdu. Ağır yaralanan Yakup Işık'ın yoğun bakımda tedavisi sürerken, kısa sürede yakalanan Yıldız tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Sakızağacı Mahallesinde bir sokakta 14 Ağustos Çarşamba günü akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakasız motosikletle caddede dolaşan Ömer Faruk Yıldız(23), karşılaştığı husumetlisi Yakup Işık(22) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Ömer Faruk Yıldız, koşarak gelip tekme attıktan sonra silahıyla Yakup Işık'ın başına ateş etti. Saldırgan daha sonra olay yerinden yaya olarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri başından yaralanan Yakup Işık'a olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan Işık'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

YAKALANDI

Polis ekipleri, cadde ve sokaklardaki güvenlik kameralarını inceleyerek saldırgan Ömer Faruk Yıldız'ın yerini kısa sürede tespit ederek yakaladı. Gözaltına alınıp polis merkezine götürülen Yıldız, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Yıldız, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI VAR

Öte yandan Ömer Faruk Yıldız'ın (23), dolandırıcılık, uyuşturucu madde bulundurma ve 6 motosiklet hırsızlığı suçlarından, suç kaydı olduğu öğrenildi.

SALDIRI ANI KAMERADA

Yakup Işık'ın ağır yaralandığı saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, tarafların birbirine vurmaya çalıştığı, o esnada vatandaşların araya girdiği, Ömer Faruk Yıldız'ın motosikletin bölmesinden silahı aldığı, silahı gören vatandaşların koşarak uzaklaştığı, Yıldız'ın silahıyla Yakup Işık'ın bacağına doğru ateş etmeye çalıştığı, daha sonra olay yerinden uzaklaştığı ve kısa süre sonra koşarak dönüp Yakup Işık'a doğru tekme atıp ateş ederek olay yerinden hızla uzaklaştığı görülüyor.

9 AY ARAYLA AYNI YERDE İKİNCİ SALDIRI

Bir önceki yaşanan olayda ise otomobiliyle seyir halindeyken, cadde üzerinde kendisini bekleyen 2 kişinin yaptığı silahlı saldırıda başından vurulan ve ağır yaralanan Fırat Öncü (22), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Kaynak: DHA

Ömer Faruk Yıldız, Kağıthane, 3-sayfa, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kağıthane'de Husumetliye Silahlı Saldırı: 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kağıthane'de Husumetliye Silahlı Saldırı: 1 Yaralı - Son Dakika
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