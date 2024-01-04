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Kağıthane'de seyir halindeki servis minibüsünde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Kağıthane'de seyir halindeki servis minibüsünde çıkan yangın söndürüldü

Kağıthane'de Hamidiye Mahallesi Selvi Caddesi'nde seyir halindeki bir servis minibüsünde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Sürücünün emniyet şeridine park etmesiyle birlikte yangın minibüsü kullanılamaz hale geldi. Olay yerine gelen emniyet ve itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Kağıthane\'de seyir halindeki servis minibüsünde çıkan yangın söndürüldü
04.01.2024 - 07:23,
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Kağıthane'de seyir halindeki servis minibüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hamidiye Mahallesi Selvi Caddesi'nde seyreden servis minibüsünün motor kısmında yangın çıktı.

Sürücünün emniyet şeridine park etmesinin ardından yangın minibüsü kullanılamaz hale getirdi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kaynak: AA
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