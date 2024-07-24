Kağıthane'de Tırın Yanması Sonucu Kuru Gıda Ürünleri Caddeye Döküldü

Kağıthane'de virajı alamayarak kısmen yan yatan tırın dorsesinin parçalanması sonucu kuru gıda ürünleri caddeye döküldü.
Çağlayan Tüneli'nin Kağıthane Caddesi çıkışında ilerleyen 34 BBR 09 plakalı tırın sürücüsü, tünel çıkışında dönüş yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kısmen yan yatan tırın dorsesinin demir aksamı parçalanırken, dorsede yüklü makarna ve bakliyat dolu kutular yola saçıldı.
Sürücünün yaralanmadan atlattığı kaza dolayısıyla Çağlayan Tüneli Kağıthane Caddesi çıkışı trafiğe kapatıldı.
Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.
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