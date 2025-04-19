Kağıthane'de 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' programı yapıldı - Son Dakika
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Kağıthane'de 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' programı yapıldı

Kağıthane\'de \'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor\' programı yapıldı

KAĞITHANE Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' programı kapsamında ilçedeki vatandaşlarla bir araya geldi.

19.04.2025 16:10
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KAĞITHANE Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' programı kapsamında ilçedeki vatandaşlarla bir araya geldi.

Programla Türkiye'deki tüm belediye başkanlarının mahallelerinde vatandaşlarla buluşarak mevcut ve yeni dönem projelerini değerlendirmesi, vatandaşın ihtiyaçlarına çözümler sunması hedefleniyor. Türkiye'deki tüm 583 AK Partili belediyede yapılacak program ay sonuna kadar devam edecek. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de bu kapsamda vatandaşlarla buluştu.

Programda Kağıthane Belediyesi'nin ilçede yaptığı çalışmalar mahalle bazlı değerlendirildi. Merkez, Nurtepe ve Hamidiye mahallelerine yapılan yatırımların anlatıldığı, vatandaşların talep ve önerilerinin dinlendiği program; Ferman Caddesi'nde bulunan Şehit Hakan Telli Parkı'nda gerçekleşti. İlçede proje kapsamında 5 yerde daha aynı çalışma yapılacak. Programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı, İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, AK Parti Kağıthane İlçe Başkanı Erkan Yıldırım, ilçe mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

AK Partili belediyelerin yerel seçimlerden sonraki birinci yılının değerlendirildiği toplantıda; belediyelerin faaliyetleri ve projeleri vatandaşlara anlatılıp soru ve önerileri alındı. Program, belediyenin çalışmalarının anlatıldığı tanıtım filminin izlenmesiyle başladı.

'3 MAHALLEYE 62 FARKLI PROJE GERÇEKLEŞTİRDİK'

Ardından Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin kürsüye çıkarak konuşma yaptı. Öztekin, sadece üç mahallede 62 farklı proje gerçekleştirdiklerini söyledi. Öztekin, "Programımıza başlarken az önce filmleri izledik, sadece üç mahallede yaptığımız çalışmaları baştan sona izlesek aslında büyük bir zaman alır" dedi.

Yeni okul projelerinin de bu dönemde başladığını belirten Öztekin, "İnşallah önümüzdeki yıl çocuklarımızla buluşturmuş olacağız" dedi. Konuşmasında toplumun her kesimine hitap ettiklerini vurgulayan Öztekin, "Çocuklarımıza, gençlerimize, kadınlarımıza, büyüklerimize ve engellilerimize kulak veriyoruz. Projelerimizi bu ihtiyaçlara göre şekillendiriyoruz. Hem prestij caddeleri hem yeşil alanlar hem de komşuluk ilişkilerinin yaşatılacağı sosyal alanlar inşa ediyoruz" ifadelerini kullandı. Ramazan ayında 16 binin üzerinde vatandaşa ulaşıldığını belirten Öztekin, düzenlenen etkinliklere ise 100 binden fazla kişinin katıldığını söyledi.

Öztekin gelen soruları tek tek yanıtlayarak ihtiyaçların giderilmesi noktasında ilgili birim müdürlerine anlık talimat verdi. Öztekin, programda yaptığı konuşmada vatandaşların görüş ve önerilerinin hizmet süreçlerinde yol gösterici olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bu önemli projeyle, belediyemizin çalışmalarını doğrudan vatandaşlarımızla paylaşma fırsatı buluyoruz. Amacımız, halkımızın taleplerini dinlemek, projelerimizi birlikte değerlendirmek ve Kağıthane'yi daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için ortak akıl oluşturmaktır. Bu buluşmalarda vatandaşlarımızın sorularını yanıtlayacak, önerilerini değerlendireceğiz. Kağıthane'de son dönemde hayata geçirdiğimiz projeleri ve önümüzdeki süreçte planladığımız yeni yatırımları vatandaşlarımızla paylaşacağız. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve AK Parti'nin yerel yönetim anlayışı doğrultusunda, Kağıthane'mizi en iyi şekilde Türkiye yüzyılına hazırlama gayretindeyiz. Sevgisi ve desteğini her zaman hissettiğimiz hemşehrilerime de ayrıca teşekkür ediyorum."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı, İstanbul Milletvekili Mustafa Demir ise "Rahmetli Kadir Abi'nin döneminde bütün İstanbul bir çiçek bahçesiydi. Bugün itibariyle nisan ayındayız ve nisan ayı bize laleleri hatırlatır. Yıllar boyunca refüjlerimiz dahil, bütün görünen her yerlerde envai çeşit lalelerin olduğu ve turistlerin geldiğinde sırf lalelerin ziyaret edildiği İstanbul, şimdi çöp, çukur ve çamurla anılıyor. Ulaşımı tahrip olmuş, otobüslerin yandığı, altyapısının çökmüş olduğu bir İstanbul'la baş başayız" dedi.

Demir, "İstanbul sokaklarında AK Parti belediyeciliğinden CHP belediyeciliğine geçtiğimizi ilçelerin ismiyle değil, yollardaki farklılıklardan görüyoruz. Yeşil alandaki çevre düzenlemesinden görüyoruz, duvarlarından, yollarından görüyoruz, şehrin cephesinden görüyoruz, fark ediyoruz. Anında, 'hemen CHP belediyeciliğine geldik' diyoruz" ifadelerini kullandı.

Mustafa Demir konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Kağıthane Belediyesi güzel bir örnek sergiledi. Sorulan soruları da, doğrusunu söylemek gerekirse, çiçek istendi biliyorsunuz. Özellikle sitelerin içerisinde halbuki rahmetli Kadir abinin döneminde bırakın sitelerin içini, bütün İstanbul çiçek bahçesiydi. Bugün itibariyle Nisan ayındayız. Nisan ayı bize laleleri hatırlatır. Yıllar boyunca turistlerin geldiğinde, refüjlerimiz dahil bütün görünen her yerde envai çeşit lalelerin olduğu, sırf lalelerin ziyaret edildiği İstanbul, şimdi çöp, çukur, çamurla anılıyor. Şimdi ulaşımı tahrip olmuş, otobüslerin yandığı, altyapısının çökmüş olduğu bir İstanbul ile baş başayız. İnşallah İstanbul'un hak ettiği hizmeti zaman içinde onlara da sunacağız."

Parkta düzenlenen etkinlikte vatandaşlara istek pusulaları dağıtıldı. Vatandaşlar, yönelttikleri talep ve istekleri doğrudan iletti. Belediye başkanı bu talepleri yanıtladı. Birim müdürleri ve belediyenin yetkili isimleri de alanda yer alarak iletilen taleplerle ilgili çalışmalar yürüttü. Vatandaşlardan gelen başlıca talepler arasında iskan sorunları, yol ve trafik çözümleri, başıboş hayvanlarla ilgili sorunlar, çiçek ve süs bitkileri ile sokak lambaları talepleri öne çıktı. Programda muhtarlar da görüş ve önerilerini paylaştı.

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Kaynak: DHA

Mevlüt Öztekin, Yerel Yönetim, Kağıthane, AK Parti, Belediye, Politika, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kağıthane'de 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' programı yapıldı - Son Dakika

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