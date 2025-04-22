Kağıthane\'de Yangın Paniği

KAĞITHANE'de 5 katlı binanın 3'üncü katında evde kimse olmadığı sırada yangın çıktı. Alevlere teslim olan deiredeki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Prizden çıktığı tespit edilen yangın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 19 Nisan Cumartesi saat 21.30 sıralarında Çeliktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 5 katlı binanın 3'üncü katında evde kimse olmadığı sırada yangın çıktı. Yangının büyümesi üzerine ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede sokağa gelen ekipler, dairedeki alevlere müdahale etti.

ALEV ALEV YANDIĞI ANLAR KAMERADA

Yangın nedeniyle çevredeki vatandaşlar panik yaşadı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, dairede yapılan incelemede yangının prizden çıktığı tespit edildi. Dairenin alev alev yandığı anlar ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi cep telefonu kamerasına yansıdı. Küle dönen evde çıkan yangınla ilgili polis çalışma başlattı.