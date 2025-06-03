Kağıthane'de yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Hasdal- Okmeydanı bağlantı yolunda karşıya geçmeye çalışan kişiye, otomobil çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, yayanın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kimliği tespit edilemeyen kişinin cesedi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kişinin üzerinden birden fazla aracın geçtiği iddia edildi.
Ekipler, kazaya karışan araçları belirlemek için çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Kağıthane'de Yaya Kazası: 1 Ölü - Son Dakika
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