Kahramankazan'da Bayram Coşkusu

(ANKARA) - Vatandaşlarla bayramlaşan Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, "Kahramankazanlı hemşehrilerimizle beraber keyifli, huzurlu bir bayram havası var. Bu noktada bizler her zaman yerel yönetici temsilcileri olarak birlik ve beraberlikten yanayız" dedi.

Kahramankazan Kaymakamlığı tarafından Milli Egemenlik Parkı'nda dün düzenlenen bayramlaşma törenine Kaymakam Abdullah Selim Parlar, Garnizon Komutanı Albay Kenan Güler, Başkan Çırpanoğlu, Emniyet Müdürü Erol Yavuz, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Programa katılan her bir vatandaşla bayramlaşan Çırpanoğlu, çocuklara da bayram harçlığı dağıttı. Tören, dua okunması ve protokol üyelerinin konuşmalarıyla devam etti.

Kurban Bayramı'nın anlam ve önemine ilişkin konuşan Çırpanoğlu, şunları söyledi:

"Siyasi kavgalardan uzak sevginin hakim olduğu bir bayramda daha hep birlikteyiz. Kahramankazanlı hemşehrilerimizle beraber keyifli, huzurlu bir bayram havası var. Bu noktada bizler her zaman yerel yönetici temsilcileri olarak birlik ve beraberlikten yanayız. Kurban Bayramı'mız inşallah tüm hemşehrilerimize hayırlar getirsin. Kurban Bayramımız mübarek olsun."

Törenin ardından 15 Temmuz Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği'ni ziyaret eden Çırpanoğlu ve protokol üyeleri, şehitleri dualarla yad etti, gazilerle bir araya geldi.

Çırpanoğlu, Kaymakam Parlar ile programın ardından şehit ailelerini evlerinde ziyaret ederek bayramlarını kutladı.