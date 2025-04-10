Kahramankazan Belediye Başkanı Çırpanoğlu, Tiyatro Yarışmasının Ödül Törenine Katıldı - Son Dakika
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Kahramankazan Belediye Başkanı Çırpanoğlu, Tiyatro Yarışmasının Ödül Törenine Katıldı

Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla düzenlenen Ortaokul ve Liseler Arası Tiyatro Yarışması'nın ödül törenine katıldı.

10.04.2025 15:34  Güncelleme: 16:02
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(ANKARA)- Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla düzenlenen Ortaokul ve Liseler Arası Tiyatro Yarışması'nın ödül törenine katıldı.

27 Mart Dünya Tiyatro Günü kapsamında Kahramankazan Kaymakamlığı ve Kahramankazan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde Ortaokul ve Liseler Arası Tiyatro Yarışması düzenlendi. Öğrenciler, birbirinden renkli anlara sahne olan tiyatro gösterileriyle oyunculuk yeteneklerini sergilediler. Öğrencilerin gösterilerinin ardından puanlama usulü ile belirlenen birinci, ikinci ve üçüncü okullar 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi'nde yapılan törenle ödüllerini aldı.

Ödül törenine, Kaymakam Abdullah Selim Parlar, Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Yıldırım, ilçe protokolü, öğretmenler ve veliler katıldı.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Açılış konuşması ile devam eden törende, "İlham Veren Öğretmenler" video serisinden "Tiyatro Festivali" konulu hikaye seyircilerin izlenimine sunuldu. Gösterim sonrasında Kahramankazan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Yıldırım selamlama konuşması yaptı. Öğrencilere verilen ödüllere sponsor olmasından dolayı Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu'na teşekkür eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldırım, sanatsız bir toplumun var olamayacağına vurgu yaparak konuşmasını tamamladı.

Şehit Ali Anar Anadolu Lisesi öğrencilerinin "Komşu Köyün Delisi" isimli tiyatro gösterimi ile devam eden törende, öğrenciler seyircilerin coşkulu enerjisi eşliğinde oyunlarını sergiledi. Yöresel halk müzikleri ile birlikte sahneler arasında geçiş yapan öğrenciler, oyunları boyunca alkış, tempo ve ıslıklarla seyircilerden tam not aldı.

Gösterinin ardından yarışmada dereceye giren okul ve en iyi kadın-erkek oyuncu ödülleri sahiplerini buldu. Ödüller sırasıyla şu şekilde:

Ödül Alan Liseler

Şehit Ali Anar Anadolu Lisesi (10 Bin TL) Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi (7 Bin 500 TL) Fuat Erkmen Anadolu İmam Hatip Lisesi (5 Bin TL)

Ödül Alan Ortaokullar

Şehit Ömer Takdemir Ortaokulu (10 Bin TL) Şahin Ortaokulu (7 Bin 500 TL) Yıldırım Beyazıt Ortaokulu (5 Bin TL)

Ödül Alan Lise ve Ortaokul En İyi Erkek ve Kadın Öğrenciler (Çeyrek Altın)

Öğrenciler ödüllerini kaymakam Abdullah Selim Parlar, Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Yıldırım'ın ellerinden aldı. Ödül töreni, jüri üyelerine plaket takdim edilmesiyle sona erdi.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kahramankazan Belediye Başkanı Çırpanoğlu, Tiyatro Yarışmasının Ödül Törenine Katıldı - Son Dakika

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