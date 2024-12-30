Kahramankazan Belediyesi'nden İhtiyaç Sahiplerine Kış Destek Projesi

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(ANKARA)- Kahramankazan Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine destek olmak için budama çalışmasıyla elde ettiği odunları vatandaşlara yakacak olarak verecek.

Kahramankazan Belediyesi, kış mevsiminde ihtiyaç sahibi vatandaşların ısınma sorunlarına çözüm üretmek amacıyla bir sosyal yardım çalışması gerçekleştiriyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen budama faaliyetlerinden elde edilen odunlar, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün organizasyonuyla ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor.

Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, bu tür desteklerin süreceğini ve daha fazla vatandaşa ulaşmayı hedeflediklerini vurgulayarak, kış aylarında kimsenin ısınma sıkıntısı yaşamaması için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.