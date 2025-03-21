Kahramankazan Belediyesi'nden Ramazan Yardımı

(ANKARA)- Kahramankazan Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlarına sıcak yemek ulaştırıyor. Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, "Belediye olarak özellikle yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın sofrasına sıcak yemek ulaştırarak bu mübarek ayın bereketini birlikte paylaşıyoruz. Hemşehrilerimizin duaları ve desteğiyle dayanışma ruhunu güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

Kahramankazan Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışma kapsamında ilçedeki tüm mahallelerde iftar öncesi sıcak yemek dağıtımı yapılıyor. Özellikle hasta, engelli ve yaşlı vatandaşların mağdur olmaması için ekipler, yemekleri evlerine kadar ulaştırıyor.

Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, "Ramazan, birlik ve beraberliğin, paylaşmanın en güzel yaşandığı aylardan biridir. Biz de belediye olarak özellikle yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın sofrasına sıcak yemek ulaştırarak bu mübarek ayın bereketini birlikte paylaşıyoruz. Hemşehrilerimizin duaları ve desteğiyle dayanışma ruhunu güçlendirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.