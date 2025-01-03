Kahramankazan Belediyesi'nden Regaip Kandili Etkinliği

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(ANKARA) - Kahramankazan Belediyesi, Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlara kandil simidi ikramında bulundu.

Kahramankazan Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, kandil öncesinde ilçedeki manevi atmosferi daha da güçlendirmek için camilerde gül esansı uygulaması gerçekleştirdi.

Kılınan yatsı namazının ardından Kahramankazan Belediye Başkan Vekili İsa Çidem, Başkan Yardımcıları, Meclis üyeleri ile ekipler tarafından Fatih Camii, Ulu Camii, Köprübaşı Camii, Şehitler Camii, Kayı Mahallesi Camii ve ilçedeki ibadethanelerde vatandaşlara kandil simidi ikramında bulunuldu.