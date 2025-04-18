Kahramankazan'da 23 Nisan Coşkusu

(ANKARA) - Kahramankazan Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencileri, kreşin bahçesinde düzenlenen etkinlikte 23 Nisan'ı kutladı, renkli gösterilerle eğlendi.

Kahramankazan Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde 23 Nisan kutlamaları erken başladı. Bahçede gerçekleştirilen etkinlik hem çocuklara hem de ailelerine unutulmaz anlar yaşattı. Renkli görüntülere sahne olan kutlamalarda çocuklar, Türk bayrakları ve balonlarla süslenen alanda bayramın neşesini doyasıya yaşadı.

Palyaço gösterileri ve bando eşliğinde yapılan mini geçit töreni, etkinliğe ayrı bir renk kattı. Minikler oyunlar oynadı, dans gösterileri sundu ve şarkılar söyledi.