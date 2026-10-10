8 ilde DEAŞ operasyonu: 22 tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

8 ilde DEAŞ operasyonu: 22 tutuklama

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
8 ilde DEAŞ operasyonu: 22 tutuklama
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş merkezli 8 ilde DEAŞ'a yönelik 6 Ekim'de düzenlenen operasyonda 39 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22'si tutuklandı, 17'si adli kontrolle serbest bırakıldı.

KAHRAMANMARAŞ merkezli 8 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 39 kişiden 22'si tutuklandı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri, DAEŞ terör örgütüne yönelik çalışma başlattı. Ekipler 6 Ekim'de Kahramanmaraş İstanbul, Ankara, Konya, Zonguldak, Adana, Hatay ve Gaziantep'te eş zamanlı operasyon yaptı. Yapılan baskınlarda 39 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada 34 cep telefonu, 33 sim kart, 8 laptop, 4 tablet, 1 notebook, 1 bilgisayar kasası, 3 sabit disk, 5 hafıza kartı, 2 USB bellek, 13 defter, 84 yasaklı yayın olduğu değerlendirilen kitap, 5 tabanca, 251 silah fişeği, 6 av tüfeği, 123 av tüfeği kartuşu, 2 kılıç ve 2 bıçak ele geçirildi.

Diğer illerde yakalananlar Kahramanmaraş'a getirilerek Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorguya alındı. 39 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 22'si tutuklanırken, 17'si adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA
KahramanmaraşGüvenlik3. Sayfa6 EkimGüncelSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Parti’den sürpriz transfer sinyali Sırada bir büyükşehir var AK Parti'den sürpriz transfer sinyali! Sırada bir büyükşehir var
’Ankara Abisi’ gözaltına mı alındı 'Ankara Abisi' gözaltına mı alındı?
60 milyonluk garaj Türkiye’de sadece 2 tane var 60 milyonluk garaj! Türkiye'de sadece 2 tane var
Raporlu ilaçta yeni düzenleme ve günün öne çıkan haberleri Raporlu ilaçta yeni düzenleme ve günün öne çıkan haberleri
Dört dönem bakanlık yapan Ali Naili Erdem, 1 kilo bamya alamadı Dört dönem bakanlık yapan Ali Naili Erdem, 1 kilo bamya alamadı
Montella’nın yerine Arda Turan İlk görüşmeden beklenmedik sonuç Montella'nın yerine Arda Turan! İlk görüşmeden beklenmedik sonuç
16:06
Pınar Altuğ’un kızı, okulundaki yasaklara sitem etti: İsyanlardayım
Pınar Altuğ'un kızı, okulundaki yasaklara sitem etti: İsyanlardayım
15:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan okul saldırılarıyla ilgili dikkat çeken sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan okul saldırılarıyla ilgili dikkat çeken sözler
15:30
Gençlerbirliği-Amedspor maçında müthiş son 903’te puanlar paylaşıldı
Gençlerbirliği-Amedspor maçında müthiş son! 90+3'te puanlar paylaşıldı
15:28
Arap televizyonunda çarpıcı analiz: Türkiye’nin tecrübesine ihtiyacımız var
Arap televizyonunda çarpıcı analiz: Türkiye'nin tecrübesine ihtiyacımız var
15:20
Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı’nın babası isyan etti: Kim demiş intihar etti diye
Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı'nın babası isyan etti: Kim demiş intihar etti diye?
14:25
Bahçeli’den dikkat çeken Öcalan çıkışı: Onun da hakkıdır
Bahçeli'den dikkat çeken Öcalan çıkışı: Onun da hakkıdır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2026 16:23:25. #.0.3#
SON DAKİKA: 8 ilde DEAŞ operasyonu: 22 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei