Kahramanmaraş merkezli DEAŞ operasyonunda 39 şüpheliden 22'si tutuklandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş merkezli DEAŞ operasyonunda 39 şüpheliden 22'si tutuklandı

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Kahramanmaraş merkezli 8 ilde 6 Ekim'de düzenlenen DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 39 şüpheliden 22'si tutuklandı. Adliyeye sevk edilen 17 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kahramanmaraş merkezli 8 ilde düzenlenen DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 39 şüpheliden 22'si tutuklandı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 6 Ekim'de silahlı terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifresine yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 39 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22'si tutuklandı, 17'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

6 Ekim'de Kahramanmaraş merkezli 8 ilde düzenlenen DEAŞ operasyonunda 39 şüpheli gözaltına alınmış, adreslerdeki aramalarda, 34 cep telefonu, 33 SIM kart, 8 laptop, 4 tablet, 1 notebook, 1 bilgisayar kasası, 3 sabit disk, 5 hafıza kartı, 2 USB bellek, 13 defter, 84 yasaklı yayın olduğu değerlendirilen kitap, 5 tabanca, 251 fişek, 6 av tüfeği, 123 av tüfeği kartuşu, 2 kılıç ve 2 bıçak ele geçirilmişti.

Kaynak: AA
KahramanmaraşGüvenlik3. Sayfa6 EkimGüncelAdliyeTerörSon Dakika

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş merkezli DEAŞ operasyonunda 39 şüpheliden 22'si tutuklandı - Son Dakika
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