Kahramanmaraş protokolünden yeni yıl mesajı - Son Dakika
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Kahramanmaraş protokolünden yeni yıl mesajı

Kahramanmaraş Valisi Mekerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ve Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

31.12.2024 19:47
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Kahramanmaraş Valisi Mekerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ve Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Ünlüer, mesajında, sevinç ve üzüntüleriyle bir yılı daha geride bıraktıklarını, yeni umutlar, yeni hedefler ve daha güzel bir gelecek ümidiyle 2025 yılını karşılamanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük deprem felaketi nedeniyle Kahramanmaraş başta olmak üzere 11 ilin zor günlerden geçirdiğini hatırlatan Ünlüer, "Şehrimiz, bu afette maddi ve manevi boyutları bakımından tarihin en ağır yaralarını aldı. Öyle ki en gelişmiş ülkelerin bile altından kalkamayacağı böylesine bir afetin üstesinden hamdolsun devletimizin gücüyle geldik." ifadesini kullandı.

2025 yılında daha yaşanabilir bir şehir kurmak ve depremin izlerini tamamen silmek için çalışmalara devam edeceklerini vurgulayan Ünlüer, mesajında şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, bakanlıklarımız, kurumlarımız, iş insanlarımız, STK'lar ve aziz milletimizin topyekün mücadelesi ile büyük bir seferberlik ruhu içerisinde afetin ilk gününden itibaren şehrimizde ve deprem bölgelerinde önemli bir iyileşme sağlandı. Bu birliktelik sayesinde şehir merkezinde ve kırsalda afet konutları ile yerinde dönüşüm çalışmalarını büyük oranda tamamlandık. Afetzede vatandaşlarımızın büyük çoğunluğunu sıcak yuvalarına kavuşturmanın mutluluğunu yaşadık. Yeni yılı karşıladığımız bu süreçte 2025 yılı sonuna kadar bütün afetzede vatandaşlarımızı inşallah konutlarına yerleştirmiş olacağız. Hedefimiz 2025 yılında daha yaşanabilir bir şehir kurmak ve depremin izlerini bu şehirden tamamen silmek. Bu hedefler doğrultusunda gayretle mücadeleye devam edeceğiz. Bu anlamda depremin ilk anından itibaren şehrimizin biran evvel ayağa kaldırılması için desteğini esirgemeyen Cumhurbaşkanımıza, Azerbaycan Devletine, bakanlarımıza, milletvekillerimize, aziz milletimize ve tüm paydaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. 2025 yılının ülkemize, milletimize, çalışma arkadaşlarıma ve Kahramanmaraşlı hemşerilerime sağlık, huzur, mutluluk ve iyilikler getirmesini temenni ediyorum."

Devam eden projeler tamamlanacak

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel de 2025'in Kahramanmaraş'ın şahlanış yılı olacağını inandığını belirterek, yeni yılın tüm insanlığa barış ve huzur getirmesi temennisinde bulundu

Her zaman oluğu gibi 2025 yılında da yatırımların artarak devam edeceğini aktaran Görgel, şu ifadelere yer verdi:

"2025 yılına dair büyük bir heyecan ve umut taşıyoruz. 2025, Kahramanmaraş için şahlanış yılı olacak. Devam eden projelerimiz, şehrimizin ihtiyaçlarına yönelik geliştirilen yeni yatırımlarla taçlanacak. Kalıcı konutların ve iş yerlerinin inşası tamamlanırken modern ulaşım, çevreci enerji kaynakları ve vatandaşlarımızın sosyal ihtiyaçlarına yönelik hizmetler daha da artacak. Bizler daima vatandaşlarımızın yanında olmaya, sorunları çözmeye ve şehrimizi daha yaşanabilir hale getirmek için gayret göstermeye devam edeceğiz."

Başkan Görgel, 2024'te devlet millet el ele çok başarılı projelerin hayata geçirildiğine işaret ederek, yeni yıla daha güçlü bir Kahramanmaraş hedefiyle girdiklerini, şehri büyütmeye, güzelleştirmeye ve daha yaşanabilir hale getirmeye devam edeceklerini vurguladı.

İl Emniyet Müdürü Gökduman da vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak adına har zaman görev başında olduklarını belirtti.

KMTSO Başkanı Buluntu da 2024 yılının dayanışma ve birlikteliğin gücünün ortaya koyulduğu bir dönem olduğunu ifade ederek, depremin oluşturduğu derin izleri silmek ve şehri yeniden ayağa kaldırmak için yoğun bir çalışma yılı geçirdiklerini, yeni yılda da vizyon projelerle Kahramanmaraş'ı geleceğe taşımak için çalışacaklarını vurguladı.

Kaynak: AA

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