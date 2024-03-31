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KAHRAMANMARAŞ SON

BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

31.03.2024 20:00  Güncelleme: 20:02
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 2.653
Toplam Seçmen : 783.019
Açılan Sandık : 298
Açılan Sandık Oranı : % 11,23
Kullanılan Oy : 55.615
Geçerli Oy : 53.108
Katılım Oranı : % 76,75

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİFIRAT GÖRGEL% 40,6421.582
YENİDEN REFAHMUHAMMED AYDOĞAR% 27,9614.847
CHPMUKADDES ZEYNEP ARIKAN% 21,0711.191
İYİ PARTİMESUT DEDEOĞLU% 4,132.195
DİĞER% 1,42755
ZAFER PARTİSİGÖKHAN CANLI% 1,31698
DEM PARTİALİ ARDIÇ% 0,7371
DEVA PARTİSİTANER BARIŞIK% 0,37194
MEMLEKETCUMA AKPINAR% 0,31163
BTPALİ TÜRK% 0,3161
HAK-PARARİF SEVİNÇ% 0,25135
YTPHAVA ÇİÇEK% 0,21109
MİLLİ YOLRAMAZAN DAĞCI% 0,2105
HÜDA PARADEM KILINÇ% 0,1684
DPAHMET GEBEL% 0,1476
BAĞIMSIZNUSRET GÜLOĞLU% 0,1266
BAĞIMSIZERHAN ERSAVAŞ% 0,1157
HKPDİLAVER ORUNCAK% 0,0844
VATAN PARTİSİMUSTAFA OSMAN SARITAŞ% 0,0842
DSPAHMET ARSLAN% 0,0841
MİLLETMEHMET ÇETİNER% 0,0840
TKPEREN LADİKLİ% 0,0739
BAĞIMSIZÖMER SOLAK% 0,0528
BAĞIMSIZMEHMET KAYA% 0,0525
AB PARTİÖMER KAYA% 0,0421
TKHTİLBE SU ASLANPAY% 0,0318
BAĞIMSIZALİ AKKURT% 0,0212
BAĞIMSIZNURİ AVGIN% 0,029
AFŞİN

Açılan Sandık Oranı : % 24,87
Katılım Oranı : % 89,82

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİKORAY KIRAÇ% 42,124.376
YENİDEN REFAHADEM YILDIZ% 39,244.077
İYİ PARTİMEHMET ALİ TAŞKALE% 5,78600
CHPMURAT BOZKURT% 4,23439
DİĞER% 3,53367
BÜYÜK BİRLİKMEHMET YILDIRIM% 2,28237
ZAFER PARTİSİÇAĞATAY YURTSEVER% 1,75182
BAĞIMSIZŞEREF ERTEKİN% 0,2122
HKPALİ HOROZ% 0,1819
DEM PARTİYASİN TAŞKIN% 0,1718
MİLLİ YOLERDAL ACER% 0,1718
HÜDA PARSİNAN KALAY% 0,1616
MEMLEKETMEHMET CEREN% 0,1212
BTPTAHSİN BENLİ% 0,066
ANDIRIN

Açılan Sandık Oranı : % 19,63
Katılım Oranı : % 78,75

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAHMET SİNAN GÖKŞEN% 53,412.216
İYİ PARTİALİ ÇATALBAŞ% 21,07874
YENİDEN REFAHHAYATİ TEMİZ% 12,03499
CHPTURAN TEKATLI% 11,14462
ZAFER PARTİSİNAZİR ÇUHADAR% 0,8234
DİĞER% 0,5824
MEMLEKETDURMUŞ KARAKAŞ% 0,5322
MİLLİ YOLALİ KURT% 0,2611
BTPAHMET KAR% 0,146
HÜDA PARFATİH DAMLIBAĞ% 0,021
ÇAĞLAYANCERİT

Açılan Sandık Oranı : % 8,62
Katılım Oranı : % 84,50

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
İYİ PARTİYEMLİHA GÖKTAŞ% 43,04578
MHPHASAN ONARAN% 35,59478
YENİDEN REFAHÜZEYİR KIZILSEKİ% 15,94214
CHPAHMET TEKEL% 2,6836
DİĞER% 2,6135
DEM PARTİADNAN KORKMAZ% 0,071
HÜDA PARHACI KAHRAMAN% 0,071
DULKADİROĞLU

Açılan Sandık Oranı : % 2,51
Katılım Oranı : % 73,21

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİNECATİ OKAY% 46,45844
YENİDEN REFAHMEHMET AKPINAR% 32,97599
SAADETMURAT KOZALAK% 6,11111
BÜYÜK BİRLİKBEKİR ERYILMAZ% 5,72104
İYİ PARTİSELAHADDİN CAN% 3,9672
DEM PARTİELİF TUĞÇE DEMİROĞLU% 1,4927
ZAFER PARTİSİYAHYA KEMAL AKKURT% 1,2122
MİLLİ YOLMUSTAFA DİZİBÜYÜK% 0,9417
MİLLETMEHMET EMİN KURTULAN% 0,397
MEMLEKETERDAL ÇİFTCİ% 0,336
BTPDİLEK DERYA BAŞLIPINAR% 0,285
HKPDURAK BENK% 0,051
HÜDA PARDAVUT TEKER% 0,051
DİĞER% 0,051
EKİNÖZÜ

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

ELBİSTAN

Açılan Sandık Oranı : % 19,75
Katılım Oranı : % 67,32

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPERKAN GÜRBÜZ% 50,923.706
AK PARTİMURAT MERCAN% 27,41.994
BAĞIMSIZMUSA DEMİR% 7,9575
YENİDEN REFAHEYYUP CERAN% 7,54549
İYİ PARTİMUSTAFA BÖLÜKBAŞI% 1,49108
BTPDURDU MEHMET YÜKSEK% 0,8562
SAADETŞABAN ÖZGİŞİ% 0,7756
DEM PARTİDİLAN ÇETİN% 0,6245
ZAFER PARTİSİHATİCE KAHRAMAN% 0,6245
DİĞER% 0,3727
HÜDA PARCUMA TÜRKAN% 0,3626
DEVA PARTİSİMUHAMMED ŞAHİN% 0,3425
BAĞIMSIZSALİH HORUZ% 0,3324
MİLLİ YOLALİ ALAGÖZ% 0,2317
MEMLEKETNURSEL PEKCAN% 0,129
HKPMEHMET UĞUR% 0,075
TİPEROL KAL% 0,075
GÖKSUN

Açılan Sandık Oranı : % 14,09
Katılım Oranı : % 85,88

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHSELİM CÜCE% 52,681.604
AK PARTİHÜSEYİN COŞKUN AYDIN% 34,451.049
DİĞER% 3,94120
İYİ PARTİMETİN DEĞİRMENCİ% 2,5979
SAADETİSHAK KÖROĞLU% 2,5678
BÜYÜK BİRLİKAHMET ARSLAN% 261
ZAFER PARTİSİSÜMEYYE NUR MAHİDE GÖKBİLGİN% 0,8927
DEM PARTİBERFİN HASBAY% 0,4614
DSPMEHMET AKİF KÜÇÜK% 0,26
BTPŞÜKRAN ÇOKBEKLER% 0,134
HÜDA PARYUSUF ÖRER% 0,072
MİLLİ YOLAHMET DATLI% 0,031
NURHAK

Açılan Sandık Oranı : % 20
Katılım Oranı : % 67,47

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPİLHAMİ BOZAN% 69,87691
MHPİSMET GÖKSU% 16,18160
DEVA PARTİSİHÜSEYİN TANK% 9,291
YENİDEN REFAHMEHMET KURT% 4,4544
BTPFURKAN YAŞAR YÜKSEK% 0,22
İYİ PARTİSELİN DOĞAN% 0,11
ONİKİŞUBAT

Açılan Sandık Oranı : % 4,49
Katılım Oranı : % 74,99

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHANİFİ TOPTAŞ% 42,333.804
YENİDEN REFAHFATİH MEHMET CEYHAN% 36,073.242
CHPOKTAY TOLGA BÜYÜKHİLAL% 10,7962
İYİ PARTİMEHMET SABANCI% 4,21378
ZAFER PARTİSİKAMBER HARMANKAYA% 2,47222
BÜYÜK BİRLİKGÖKHAN ÜNLÜ% 1,26113
DEVA PARTİSİİSMAİL ÖZGÜL% 0,7668
BTPNECMEDDİN KAZANCI% 0,4339
MEMLEKETHALİL İBRAHİM KURUÇAY% 0,4137
DİĞER% 0,4137
DEM PARTİADİLE ERKAN% 0,2926
MİLLİ YOLMUSTAFA BAŞGÖZLÜ% 0,1614
HÜDA PARMEHMET KAYIŞLI% 0,1211
BAĞIMSIZREŞİT FİŞEKCİ% 0,1110
MİLLETAHMET DAĞ% 0,19
HKPMEHMET ADIYAMAN% 0,098
GELECEK PARTİSİMUHARREM ÇEVİK% 0,087
PAZARCIK

Açılan Sandık Oranı : % 25,68
Katılım Oranı : % 71,33

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPHAYDAR İKİZER% 52,953.857
AK PARTİMURAT CEYHAN% 29,712.164
YENİDEN REFAHBİLALOĞUZ BALLI% 9,8714
BTPVELİ ATA YARAŞIR% 5,16376
DİĞER% 0,6245
İYİ PARTİSERDAL KURTOĞLU% 0,6144
ZAFER PARTİSİCENGİZ GÖKÇAM% 0,5540
BAĞIMSIZTALİH YARBOYNU% 0,2216
HÜDA PARRAMAZAN MADENKUYU% 0,1813
BAĞIMSIZNURULLAH CAN% 0,1511
MİLLETAHMET YONTUCU% 0,043
BAĞIMSIZRAMAZAN GÖZÜDOK% 0,011
TÜRKOĞLU

Açılan Sandık Oranı : % 12,5
Katılım Oranı : % 93,29

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHMEHMET KARACA% 47,682.498
AK PARTİFEYZETTİN OKUMUŞ% 37,561.968
DİĞER% 11,74615
İYİ PARTİHASAN KIZILDAĞ% 0,9248
SAADETMUHAMMET KILIÇ% 0,7841
DEM PARTİFIRAT DUYMAK% 0,6132
ZAFER PARTİSİSÜLEYMAN ADA DOĞAN% 0,3116
HKPKADİR AVCU% 0,137
DEVA PARTİSİİHSAN SAYICI% 0,137
MEMLEKETALİ ERPAYLAŞTIRAN% 0,084
HÜDA PARNİYAZİ AY% 0,042
BTPSÜLEYMAN KÖSE% 0,021

Kaynak: AA

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