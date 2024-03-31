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KAHRAMANMARAŞ SON

BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

31.03.2024 20:16  Güncelleme: 20:19
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 2.653
Toplam Seçmen : 783.019
Açılan Sandık : 354
Açılan Sandık Oranı : % 13,34
Kullanılan Oy : 67.315
Geçerli Oy : 64.360
Katılım Oranı : % 76,42

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİFIRAT GÖRGEL% 40,0825.795
YENİDEN REFAHMUHAMMED AYDOĞAR% 28,2918.206
CHPMUKADDES ZEYNEP ARIKAN% 21,2613.684
İYİ PARTİMESUT DEDEOĞLU% 4,122.651
ZAFER PARTİSİGÖKHAN CANLI% 1,36873
DİĞER% 1,23789
DEM PARTİALİ ARDIÇ% 0,55356
DEVA PARTİSİTANER BARIŞIK% 0,44282
MEMLEKETCUMA AKPINAR% 0,32208
BTPALİ TÜRK% 0,31203
YTPHAVA ÇİÇEK% 0,3191
MİLLİ YOLRAMAZAN DAĞCI% 0,25159
HAK-PARARİF SEVİNÇ% 0,22143
DPAHMET GEBEL% 0,17109
HÜDA PARADEM KILINÇ% 0,16102
BAĞIMSIZNUSRET GÜLOĞLU% 0,1381
MİLLETMEHMET ÇETİNER% 0,1171
BAĞIMSIZERHAN ERSAVAŞ% 0,166
HKPDİLAVER ORUNCAK% 0,0959
VATAN PARTİSİMUSTAFA OSMAN SARITAŞ% 0,0955
TKPEREN LADİKLİ% 0,0851
DSPAHMET ARSLAN% 0,0849
AB PARTİÖMER KAYA% 0,0748
TKHTİLBE SU ASLANPAY% 0,0642
BAĞIMSIZÖMER SOLAK% 0,0530
BAĞIMSIZMEHMET KAYA% 0,0429
BAĞIMSIZALİ AKKURT% 0,0216
BAĞIMSIZNURİ AVGIN% 0,0212
AFŞİN

Açılan Sandık Oranı : % 33,50
Katılım Oranı : % 85,88

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİKORAY KIRAÇ% 41,985.873
YENİDEN REFAHADEM YILDIZ% 40,195.623
İYİ PARTİMEHMET ALİ TAŞKALE% 5,56778
CHPMURAT BOZKURT% 4,18585
DİĞER% 3,56498
BÜYÜK BİRLİKMEHMET YILDIRIM% 2,19307
ZAFER PARTİSİÇAĞATAY YURTSEVER% 1,41197
BAĞIMSIZŞEREF ERTEKİN% 0,2230
HKPALİ HOROZ% 0,1622
MİLLİ YOLERDAL ACER% 0,1622
DEM PARTİYASİN TAŞKIN% 0,1419
HÜDA PARSİNAN KALAY% 0,1116
MEMLEKETMEHMET CEREN% 0,0913
BTPTAHSİN BENLİ% 0,057
ANDIRIN

Açılan Sandık Oranı : % 21,50
Katılım Oranı : % 78,22

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAHMET SİNAN GÖKŞEN% 53,12.371
İYİ PARTİALİ ÇATALBAŞ% 20,96936
YENİDEN REFAHHAYATİ TEMİZ% 12,07539
CHPTURAN TEKATLI% 11,47512
ZAFER PARTİSİNAZİR ÇUHADAR% 0,8337
MEMLEKETDURMUŞ KARAKAŞ% 0,627
DİĞER% 0,5424
MİLLİ YOLALİ KURT% 0,2511
BTPAHMET KAR% 0,167
HÜDA PARFATİH DAMLIBAĞ% 0,021
ÇAĞLAYANCERİT

Açılan Sandık Oranı : % 18,97
Katılım Oranı : % 85,12

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
İYİ PARTİYEMLİHA GÖKTAŞ% 41,21.203
MHPHASAN ONARAN% 36,511.066
YENİDEN REFAHÜZEYİR KIZILSEKİ% 18,15530
CHPAHMET TEKEL% 2,5374
DİĞER% 1,2737
DEM PARTİADNAN KORKMAZ% 0,144
HÜDA PARHACI KAHRAMAN% 0,13
BTPDERYA KAZANCI% 0,072
MİLLETYUNUS EKİNCİ% 0,031
DULKADİROĞLU

Açılan Sandık Oranı : % 4,18
Katılım Oranı : % 71,70

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİNECATİ OKAY% 44,541.391
YENİDEN REFAHMEHMET AKPINAR% 34,421.075
SAADETMURAT KOZALAK% 5,83182
İYİ PARTİSELAHADDİN CAN% 5,22163
BÜYÜK BİRLİKBEKİR ERYILMAZ% 4,77149
ZAFER PARTİSİYAHYA KEMAL AKKURT% 1,7655
DEM PARTİELİF TUĞÇE DEMİROĞLU% 1,2539
MİLLİ YOLMUSTAFA DİZİBÜYÜK% 0,6119
BTPDİLEK DERYA BAŞLIPINAR% 0,4213
MEMLEKETERDAL ÇİFTCİ% 0,3210
MİLLETMEHMET EMİN KURTULAN% 0,299
HÜDA PARDAVUT TEKER% 0,196
DİĞER% 0,196
HKPDURAK BENK% 0,165
BAĞIMSIZFERHAT TORUN% 0,031
EKİNÖZÜ

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

ELBİSTAN

Açılan Sandık Oranı : % 24,07
Katılım Oranı : % 66,88

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPERKAN GÜRBÜZ% 47,764.615
AK PARTİMURAT MERCAN% 27,342.642
YENİDEN REFAHEYYUP CERAN% 8,6831
BAĞIMSIZMUSA DEMİR% 8,29801
İYİ PARTİMUSTAFA BÖLÜKBAŞI% 1,57152
DİĞER% 1,38133
BTPDURDU MEHMET YÜKSEK% 0,8986
SAADETŞABAN ÖZGİŞİ% 0,7673
DEM PARTİDİLAN ÇETİN% 0,7270
ZAFER PARTİSİHATİCE KAHRAMAN% 0,6866
HÜDA PARCUMA TÜRKAN% 0,5957
MİLLİ YOLALİ ALAGÖZ% 0,4644
DEVA PARTİSİMUHAMMED ŞAHİN% 0,3332
BAĞIMSIZSALİH HORUZ% 0,3130
MEMLEKETNURSEL PEKCAN% 0,1716
TİPEROL KAL% 0,088
HKPMEHMET UĞUR% 0,077
GÖKSUN

Açılan Sandık Oranı : % 14,09
Katılım Oranı : % 85,88

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHSELİM CÜCE% 52,681.604
AK PARTİHÜSEYİN COŞKUN AYDIN% 34,451.049
DİĞER% 3,94120
İYİ PARTİMETİN DEĞİRMENCİ% 2,5979
SAADETİSHAK KÖROĞLU% 2,5678
BÜYÜK BİRLİKAHMET ARSLAN% 261
ZAFER PARTİSİSÜMEYYE NUR MAHİDE GÖKBİLGİN% 0,8927
DEM PARTİBERFİN HASBAY% 0,4614
DSPMEHMET AKİF KÜÇÜK% 0,26
BTPŞÜKRAN ÇOKBEKLER% 0,134
HÜDA PARYUSUF ÖRER% 0,072
MİLLİ YOLAHMET DATLI% 0,031
NURHAK

Açılan Sandık Oranı : % 20
Katılım Oranı : % 67,67

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPİLHAMİ BOZAN% 69,87691
MHPİSMET GÖKSU% 16,18160
DEVA PARTİSİHÜSEYİN TANK% 9,291
YENİDEN REFAHMEHMET KURT% 4,4544
BTPFURKAN YAŞAR YÜKSEK% 0,22
İYİ PARTİSELİN DOĞAN% 0,11
ONİKİŞUBAT

Açılan Sandık Oranı : % 7,00
Katılım Oranı : % 75,47

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHANİFİ TOPTAŞ% 41,655.883
YENİDEN REFAHFATİH MEHMET CEYHAN% 365.085
CHPOKTAY TOLGA BÜYÜKHİLAL% 10,051.420
İYİ PARTİMEHMET SABANCI% 4,57646
ZAFER PARTİSİKAMBER HARMANKAYA% 2,31326
BÜYÜK BİRLİKGÖKHAN ÜNLÜ% 1,37194
DİĞER% 1,2170
DEVA PARTİSİİSMAİL ÖZGÜL% 0,78110
BTPNECMEDDİN KAZANCI% 0,5374
MEMLEKETHALİL İBRAHİM KURUÇAY% 0,4361
DEM PARTİADİLE ERKAN% 0,3144
GELECEK PARTİSİMUHARREM ÇEVİK% 0,1927
BAĞIMSIZREŞİT FİŞEKCİ% 0,1420
HÜDA PARMEHMET KAYIŞLI% 0,1419
MİLLİ YOLMUSTAFA BAŞGÖZLÜ% 0,1419
HKPMEHMET ADIYAMAN% 0,1116
MİLLETAHMET DAĞ% 0,0811
PAZARCIK

Açılan Sandık Oranı : % 28,96
Katılım Oranı : % 71,39

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPHAYDAR İKİZER% 53,724.582
AK PARTİMURAT CEYHAN% 29,622.527
YENİDEN REFAHBİLALOĞUZ BALLI% 9,71828
BTPVELİ ATA YARAŞIR% 4,48382
İYİ PARTİSERDAL KURTOĞLU% 0,6959
DİĞER% 0,651
ZAFER PARTİSİCENGİZ GÖKÇAM% 0,543
BAĞIMSIZTALİH YARBOYNU% 0,2320
HÜDA PARRAMAZAN MADENKUYU% 0,1815
BAĞIMSIZNURULLAH CAN% 0,1614
MİLLETAHMET YONTUCU% 0,076
BAĞIMSIZRAMAZAN GÖZÜDOK% 0,043
TÜRKOĞLU

Açılan Sandık Oranı : % 12,5
Katılım Oranı : % 93,29

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHMEHMET KARACA% 47,682.498
AK PARTİFEYZETTİN OKUMUŞ% 37,561.968
DİĞER% 11,74615
İYİ PARTİHASAN KIZILDAĞ% 0,9248
SAADETMUHAMMET KILIÇ% 0,7841
DEM PARTİFIRAT DUYMAK% 0,6132
ZAFER PARTİSİSÜLEYMAN ADA DOĞAN% 0,3116
HKPKADİR AVCU% 0,137
DEVA PARTİSİİHSAN SAYICI% 0,137
MEMLEKETALİ ERPAYLAŞTIRAN% 0,084
HÜDA PARNİYAZİ AY% 0,042
BTPSÜLEYMAN KÖSE% 0,021

Kaynak: AA

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