KAHRAMANMARAŞ SON

BÜYÜKŞEHİR
|Toplam Sandık
|:
|2.653
|Toplam Seçmen
|:
|783.019
|Açılan Sandık
|:
|354
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 13,34
|Kullanılan Oy
|:
|67.315
|Geçerli Oy
|:
|64.360
|Katılım Oranı
|:
|% 76,42
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|FIRAT GÖRGEL
|% 40,08
|25.795
|YENİDEN REFAH
|MUHAMMED AYDOĞAR
|% 28,29
|18.206
|CHP
|MUKADDES ZEYNEP ARIKAN
|% 21,26
|13.684
|İYİ PARTİ
|MESUT DEDEOĞLU
|% 4,12
|2.651
|ZAFER PARTİSİ
|GÖKHAN CANLI
|% 1,36
|873
|DİĞER
|% 1,23
|789
|DEM PARTİ
|ALİ ARDIÇ
|% 0,55
|356
|DEVA PARTİSİ
|TANER BARIŞIK
|% 0,44
|282
|MEMLEKET
|CUMA AKPINAR
|% 0,32
|208
|BTP
|ALİ TÜRK
|% 0,31
|203
|YTP
|HAVA ÇİÇEK
|% 0,3
|191
|MİLLİ YOL
|RAMAZAN DAĞCI
|% 0,25
|159
|HAK-PAR
|ARİF SEVİNÇ
|% 0,22
|143
|DP
|AHMET GEBEL
|% 0,17
|109
|HÜDA PAR
|ADEM KILINÇ
|% 0,16
|102
|BAĞIMSIZ
|NUSRET GÜLOĞLU
|% 0,13
|81
|MİLLET
|MEHMET ÇETİNER
|% 0,11
|71
|BAĞIMSIZ
|ERHAN ERSAVAŞ
|% 0,1
|66
|HKP
|DİLAVER ORUNCAK
|% 0,09
|59
|VATAN PARTİSİ
|MUSTAFA OSMAN SARITAŞ
|% 0,09
|55
|TKP
|EREN LADİKLİ
|% 0,08
|51
|DSP
|AHMET ARSLAN
|% 0,08
|49
|AB PARTİ
|ÖMER KAYA
|% 0,07
|48
|TKH
|TİLBE SU ASLANPAY
|% 0,06
|42
|BAĞIMSIZ
|ÖMER SOLAK
|% 0,05
|30
|BAĞIMSIZ
|MEHMET KAYA
|% 0,04
|29
|BAĞIMSIZ
|ALİ AKKURT
|% 0,02
|16
|BAĞIMSIZ
|NURİ AVGIN
|% 0,02
|12
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 33,50
|Katılım Oranı
|:
|% 85,88
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|KORAY KIRAÇ
|% 41,98
|5.873
|YENİDEN REFAH
|ADEM YILDIZ
|% 40,19
|5.623
|İYİ PARTİ
|MEHMET ALİ TAŞKALE
|% 5,56
|778
|CHP
|MURAT BOZKURT
|% 4,18
|585
|DİĞER
|% 3,56
|498
|BÜYÜK BİRLİK
|MEHMET YILDIRIM
|% 2,19
|307
|ZAFER PARTİSİ
|ÇAĞATAY YURTSEVER
|% 1,41
|197
|BAĞIMSIZ
|ŞEREF ERTEKİN
|% 0,22
|30
|HKP
|ALİ HOROZ
|% 0,16
|22
|MİLLİ YOL
|ERDAL ACER
|% 0,16
|22
|DEM PARTİ
|YASİN TAŞKIN
|% 0,14
|19
|HÜDA PAR
|SİNAN KALAY
|% 0,11
|16
|MEMLEKET
|MEHMET CEREN
|% 0,09
|13
|BTP
|TAHSİN BENLİ
|% 0,05
|7
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 21,50
|Katılım Oranı
|:
|% 78,22
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|AHMET SİNAN GÖKŞEN
|% 53,1
|2.371
|İYİ PARTİ
|ALİ ÇATALBAŞ
|% 20,96
|936
|YENİDEN REFAH
|HAYATİ TEMİZ
|% 12,07
|539
|CHP
|TURAN TEKATLI
|% 11,47
|512
|ZAFER PARTİSİ
|NAZİR ÇUHADAR
|% 0,83
|37
|MEMLEKET
|DURMUŞ KARAKAŞ
|% 0,6
|27
|DİĞER
|% 0,54
|24
|MİLLİ YOL
|ALİ KURT
|% 0,25
|11
|BTP
|AHMET KAR
|% 0,16
|7
|HÜDA PAR
|FATİH DAMLIBAĞ
|% 0,02
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 18,97
|Katılım Oranı
|:
|% 85,12
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|İYİ PARTİ
|YEMLİHA GÖKTAŞ
|% 41,2
|1.203
|MHP
|HASAN ONARAN
|% 36,51
|1.066
|YENİDEN REFAH
|ÜZEYİR KIZILSEKİ
|% 18,15
|530
|CHP
|AHMET TEKEL
|% 2,53
|74
|DİĞER
|% 1,27
|37
|DEM PARTİ
|ADNAN KORKMAZ
|% 0,14
|4
|HÜDA PAR
|HACI KAHRAMAN
|% 0,1
|3
|BTP
|DERYA KAZANCI
|% 0,07
|2
|MİLLET
|YUNUS EKİNCİ
|% 0,03
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 4,18
|Katılım Oranı
|:
|% 71,70
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|NECATİ OKAY
|% 44,54
|1.391
|YENİDEN REFAH
|MEHMET AKPINAR
|% 34,42
|1.075
|SAADET
|MURAT KOZALAK
|% 5,83
|182
|İYİ PARTİ
|SELAHADDİN CAN
|% 5,22
|163
|BÜYÜK BİRLİK
|BEKİR ERYILMAZ
|% 4,77
|149
|ZAFER PARTİSİ
|YAHYA KEMAL AKKURT
|% 1,76
|55
|DEM PARTİ
|ELİF TUĞÇE DEMİROĞLU
|% 1,25
|39
|MİLLİ YOL
|MUSTAFA DİZİBÜYÜK
|% 0,61
|19
|BTP
|DİLEK DERYA BAŞLIPINAR
|% 0,42
|13
|MEMLEKET
|ERDAL ÇİFTCİ
|% 0,32
|10
|MİLLET
|MEHMET EMİN KURTULAN
|% 0,29
|9
|HÜDA PAR
|DAVUT TEKER
|% 0,19
|6
|DİĞER
|% 0,19
|6
|HKP
|DURAK BENK
|% 0,16
|5
|BAĞIMSIZ
|FERHAT TORUN
|% 0,03
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Katılım Oranı
|:
|% 0
ELBİSTAN
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 24,07
|Katılım Oranı
|:
|% 66,88
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ERKAN GÜRBÜZ
|% 47,76
|4.615
|AK PARTİ
|MURAT MERCAN
|% 27,34
|2.642
|YENİDEN REFAH
|EYYUP CERAN
|% 8,6
|831
|BAĞIMSIZ
|MUSA DEMİR
|% 8,29
|801
|İYİ PARTİ
|MUSTAFA BÖLÜKBAŞI
|% 1,57
|152
|DİĞER
|% 1,38
|133
|BTP
|DURDU MEHMET YÜKSEK
|% 0,89
|86
|SAADET
|ŞABAN ÖZGİŞİ
|% 0,76
|73
|DEM PARTİ
|DİLAN ÇETİN
|% 0,72
|70
|ZAFER PARTİSİ
|HATİCE KAHRAMAN
|% 0,68
|66
|HÜDA PAR
|CUMA TÜRKAN
|% 0,59
|57
|MİLLİ YOL
|ALİ ALAGÖZ
|% 0,46
|44
|DEVA PARTİSİ
|MUHAMMED ŞAHİN
|% 0,33
|32
|BAĞIMSIZ
|SALİH HORUZ
|% 0,31
|30
|MEMLEKET
|NURSEL PEKCAN
|% 0,17
|16
|TİP
|EROL KAL
|% 0,08
|8
|HKP
|MEHMET UĞUR
|% 0,07
|7
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 14,09
|Katılım Oranı
|:
|% 85,88
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|YENİDEN REFAH
|SELİM CÜCE
|% 52,68
|1.604
|AK PARTİ
|HÜSEYİN COŞKUN AYDIN
|% 34,45
|1.049
|DİĞER
|% 3,94
|120
|İYİ PARTİ
|METİN DEĞİRMENCİ
|% 2,59
|79
|SAADET
|İSHAK KÖROĞLU
|% 2,56
|78
|BÜYÜK BİRLİK
|AHMET ARSLAN
|% 2
|61
|ZAFER PARTİSİ
|SÜMEYYE NUR MAHİDE GÖKBİLGİN
|% 0,89
|27
|DEM PARTİ
|BERFİN HASBAY
|% 0,46
|14
|DSP
|MEHMET AKİF KÜÇÜK
|% 0,2
|6
|BTP
|ŞÜKRAN ÇOKBEKLER
|% 0,13
|4
|HÜDA PAR
|YUSUF ÖRER
|% 0,07
|2
|MİLLİ YOL
|AHMET DATLI
|% 0,03
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 20
|Katılım Oranı
|:
|% 67,67
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|İLHAMİ BOZAN
|% 69,87
|691
|MHP
|İSMET GÖKSU
|% 16,18
|160
|DEVA PARTİSİ
|HÜSEYİN TANK
|% 9,2
|91
|YENİDEN REFAH
|MEHMET KURT
|% 4,45
|44
|BTP
|FURKAN YAŞAR YÜKSEK
|% 0,2
|2
|İYİ PARTİ
|SELİN DOĞAN
|% 0,1
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 7,00
|Katılım Oranı
|:
|% 75,47
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HANİFİ TOPTAŞ
|% 41,65
|5.883
|YENİDEN REFAH
|FATİH MEHMET CEYHAN
|% 36
|5.085
|CHP
|OKTAY TOLGA BÜYÜKHİLAL
|% 10,05
|1.420
|İYİ PARTİ
|MEHMET SABANCI
|% 4,57
|646
|ZAFER PARTİSİ
|KAMBER HARMANKAYA
|% 2,31
|326
|BÜYÜK BİRLİK
|GÖKHAN ÜNLÜ
|% 1,37
|194
|DİĞER
|% 1,2
|170
|DEVA PARTİSİ
|İSMAİL ÖZGÜL
|% 0,78
|110
|BTP
|NECMEDDİN KAZANCI
|% 0,53
|74
|MEMLEKET
|HALİL İBRAHİM KURUÇAY
|% 0,43
|61
|DEM PARTİ
|ADİLE ERKAN
|% 0,31
|44
|GELECEK PARTİSİ
|MUHARREM ÇEVİK
|% 0,19
|27
|BAĞIMSIZ
|REŞİT FİŞEKCİ
|% 0,14
|20
|HÜDA PAR
|MEHMET KAYIŞLI
|% 0,14
|19
|MİLLİ YOL
|MUSTAFA BAŞGÖZLÜ
|% 0,14
|19
|HKP
|MEHMET ADIYAMAN
|% 0,11
|16
|MİLLET
|AHMET DAĞ
|% 0,08
|11
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 28,96
|Katılım Oranı
|:
|% 71,39
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|HAYDAR İKİZER
|% 53,72
|4.582
|AK PARTİ
|MURAT CEYHAN
|% 29,62
|2.527
|YENİDEN REFAH
|BİLALOĞUZ BALLI
|% 9,71
|828
|BTP
|VELİ ATA YARAŞIR
|% 4,48
|382
|İYİ PARTİ
|SERDAL KURTOĞLU
|% 0,69
|59
|DİĞER
|% 0,6
|51
|ZAFER PARTİSİ
|CENGİZ GÖKÇAM
|% 0,5
|43
|BAĞIMSIZ
|TALİH YARBOYNU
|% 0,23
|20
|HÜDA PAR
|RAMAZAN MADENKUYU
|% 0,18
|15
|BAĞIMSIZ
|NURULLAH CAN
|% 0,16
|14
|MİLLET
|AHMET YONTUCU
|% 0,07
|6
|BAĞIMSIZ
|RAMAZAN GÖZÜDOK
|% 0,04
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 12,5
|Katılım Oranı
|:
|% 93,29
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|YENİDEN REFAH
|MEHMET KARACA
|% 47,68
|2.498
|AK PARTİ
|FEYZETTİN OKUMUŞ
|% 37,56
|1.968
|DİĞER
|% 11,74
|615
|İYİ PARTİ
|HASAN KIZILDAĞ
|% 0,92
|48
|SAADET
|MUHAMMET KILIÇ
|% 0,78
|41
|DEM PARTİ
|FIRAT DUYMAK
|% 0,61
|32
|ZAFER PARTİSİ
|SÜLEYMAN ADA DOĞAN
|% 0,31
|16
|HKP
|KADİR AVCU
|% 0,13
|7
|DEVA PARTİSİ
|İHSAN SAYICI
|% 0,13
|7
|MEMLEKET
|ALİ ERPAYLAŞTIRAN
|% 0,08
|4
|HÜDA PAR
|NİYAZİ AY
|% 0,04
|2
|BTP
|SÜLEYMAN KÖSE
|% 0,02
|1
Son Dakika › Güncel › KAHRAMANMARAŞ SON - Son Dakika
Kesin olmayan sonuçlara göre, Erdal Arıkan 14 bin 905, DEM Parti adayı Aydın Bürçün 11 bin 212 oy aldı. Arıkan, 1970 yılında Bingöl'de doğdu ve eğitim hayatını burada tamamladı. Daha önce öğretmenlik ve idarecilik yapan Arıkan, 2010-2018 yılları arasında Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak görev yaptı. 31 Mart 2019'da Bingöl Belediye Başkanı seçilen Arıkan, evli ve 3 çocuk babasıdır.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, İzmir'deki yerel seçimlerde saat 20.45 itibarıyla CHP Adayı Cemil Tugay yüzde 53.05, Cumhur İttifakı'nın adayı Hamza Dağ yüzde 38.09 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayma işlemleri devam ediyor. İzmir'deki sandıkların yüzde 37,72'si açıldı. Açılan sandık sonuçlarına göre, CHP Adayı Cemil Tugay oyların yüzde 53.05'ini, Cumhur İttifakı'nın Adayı Hamza Dağ yüzde 38.09'unu aldı.
Isparta'da 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde oy kullanma işleminin sona ermesiyle kapatılan sandıklarda sayım işlemine başlandı. Oy kullanımı sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, oyların sayımı devam ediyor.
CHP Trabzon Ortahisar Belediye Başkan adayı Ahmet Kaya, seçimi kazandıklarını söyledi ve göreve başlamaya hazır olduklarını belirtti.
AK Parti yönetimindeki Giresun seçiminde sandıkların yüzde 90'dan fazlası açılırken CHP'nin adayı Fuat Köse resmi olmayan sonuçlara göre yarışı önde bitiriyor. Köse, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ile farkı 17,6 puana kadar çıkardı.
31 Mart yerel seçimlerinde Ardahan'da oyların yüzde 30,11'i sayıldı. CHP Adayı Faruk Demir birinci sırada bulunuyor.
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