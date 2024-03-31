KAHRAMANMARAŞ SON

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BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

31.03.2024 21:46
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 2.653
Toplam Seçmen : 783.019
Açılan Sandık : 988
Açılan Sandık Oranı : % 37,24
Kullanılan Oy : 213.972
Geçerli Oy : 203.708
Katılım Oranı : % 77,60

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİFIRAT GÖRGEL% 40,7783.058
YENİDEN REFAHMUHAMMED AYDOĞAR% 30,9863.117
CHPMUKADDES ZEYNEP ARIKAN% 17,3835.402
İYİ PARTİMESUT DEDEOĞLU% 3,727.588
DİĞER% 2,274.628
ZAFER PARTİSİGÖKHAN CANLI% 1,462.969
DEVA PARTİSİTANER BARIŞIK% 0,45925
DEM PARTİALİ ARDIÇ% 0,43882
MEMLEKETCUMA AKPINAR% 0,32654
BTPALİ TÜRK% 0,31635
MİLLİ YOLRAMAZAN DAĞCI% 0,21436
HÜDA PARADEM KILINÇ% 0,2406
YTPHAVA ÇİÇEK% 0,19384
DSPAHMET ARSLAN% 0,19377
BAĞIMSIZERHAN ERSAVAŞ% 0,17339
BAĞIMSIZNUSRET GÜLOĞLU% 0,13274
DPAHMET GEBEL% 0,13255
VATAN PARTİSİMUSTAFA OSMAN SARITAŞ% 0,1199
HAK-PARARİF SEVİNÇ% 0,09183
HKPDİLAVER ORUNCAK% 0,09179
MİLLETMEHMET ÇETİNER% 0,09174
TKPEREN LADİKLİ% 0,08170
AB PARTİÖMER KAYA% 0,07137
BAĞIMSIZMEHMET KAYA% 0,0599
TKHTİLBE SU ASLANPAY% 0,0478
BAĞIMSIZÖMER SOLAK% 0,0367
BAĞIMSIZALİ AKKURT% 0,0359
BAĞIMSIZNURİ AVGIN% 0,0234
AFŞİN

Açılan Sandık Oranı : % 63,96
Katılım Oranı : % 87,12

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİKORAY KIRAÇ% 41,7511.610
YENİDEN REFAHADEM YILDIZ% 37,6110.458
DİĞER% 7,212.006
İYİ PARTİMEHMET ALİ TAŞKALE% 5,261.463
CHPMURAT BOZKURT% 3,781.051
BÜYÜK BİRLİKMEHMET YILDIRIM% 2,1583
ZAFER PARTİSİÇAĞATAY YURTSEVER% 1,2334
BAĞIMSIZŞEREF ERTEKİN% 0,254
HKPALİ HOROZ% 0,1953
DEM PARTİYASİN TAŞKIN% 0,1851
MİLLİ YOLERDAL ACER% 0,1438
MEMLEKETMEHMET CEREN% 0,1337
HÜDA PARSİNAN KALAY% 0,1337
BTPTAHSİN BENLİ% 0,1232
ANDIRIN

Açılan Sandık Oranı : % 36,45
Katılım Oranı : % 82,08

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAHMET SİNAN GÖKŞEN% 52,243.878
İYİ PARTİALİ ÇATALBAŞ% 18,671.386
CHPTURAN TEKATLI% 13,91.032
YENİDEN REFAHHAYATİ TEMİZ% 11,62863
MEMLEKETDURMUŞ KARAKAŞ% 1,63121
ZAFER PARTİSİNAZİR ÇUHADAR% 0,9268
MİLLİ YOLALİ KURT% 0,4836
BTPAHMET KAR% 0,2317
DİĞER% 0,1914
HÜDA PARFATİH DAMLIBAĞ% 0,129
ÇAĞLAYANCERİT

Açılan Sandık Oranı : % 39,66
Katılım Oranı : % 85,57

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
İYİ PARTİYEMLİHA GÖKTAŞ% 38,822.320
MHPHASAN ONARAN% 34,892.085
YENİDEN REFAHÜZEYİR KIZILSEKİ% 21,991.314
CHPAHMET TEKEL% 3,15188
DİĞER% 0,6941
HÜDA PARHACI KAHRAMAN% 0,212
DEM PARTİADNAN KORKMAZ% 0,138
BTPDERYA KAZANCI% 0,085
MİLLETYUNUS EKİNCİ% 0,053
DULKADİROĞLU

Açılan Sandık Oranı : % 23,01
Katılım Oranı : % 74,63

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHMEHMET AKPINAR% 43,499.854
AK PARTİNECATİ OKAY% 37,288.448
İYİ PARTİSELAHADDİN CAN% 4,451.008
SAADETMURAT KOZALAK% 4,1928
BÜYÜK BİRLİKBEKİR ERYILMAZ% 3,87876
ZAFER PARTİSİYAHYA KEMAL AKKURT% 1,76400
DİĞER% 1,33302
DEM PARTİELİF TUĞÇE DEMİROĞLU% 1,09247
MİLLİ YOLMUSTAFA DİZİBÜYÜK% 0,7158
BTPDİLEK DERYA BAŞLIPINAR% 0,63142
MEMLEKETERDAL ÇİFTCİ% 0,45103
HÜDA PARDAVUT TEKER% 0,3272
HKPDURAK BENK% 0,2455
MİLLETMEHMET EMİN KURTULAN% 0,2249
BAĞIMSIZFERHAT TORUN% 0,0716
EKİNÖZÜ

Açılan Sandık Oranı : % 25
Katılım Oranı : % 81,98

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPHARUN VİCDAN% 52,98854
MHPHARUN ŞAHİN% 28,16454
BÜYÜK BİRLİKRAHMİ TORAMAN% 13,9224
YENİDEN REFAHMUHAMMET ARICI% 2,9247
DEM PARTİELMAST TOLMAÇ% 0,7412
BTPMEHMET ÇENBER% 0,6210
İYİ PARTİBİLAL KAPLAN% 0,437
MİLLİ YOLRECEP DEMİRCİ% 0,254
ELBİSTAN

Açılan Sandık Oranı : % 46,60
Katılım Oranı : % 69,61

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPERKAN GÜRBÜZ% 40,6510.212
AK PARTİMURAT MERCAN% 31,928.017
BAĞIMSIZMUSA DEMİR% 11,042.773
YENİDEN REFAHEYYUP CERAN% 9,242.320
İYİ PARTİMUSTAFA BÖLÜKBAŞI% 1,58396
BTPDURDU MEHMET YÜKSEK% 1,02257
DİĞER% 0,79198
SAADETŞABAN ÖZGİŞİ% 0,75188
ZAFER PARTİSİHATİCE KAHRAMAN% 0,59148
BAĞIMSIZSALİH HORUZ% 0,42105
HÜDA PARCUMA TÜRKAN% 0,41102
DEM PARTİDİLAN ÇETİN% 0,3896
DEVA PARTİSİMUHAMMED ŞAHİN% 0,3794
MİLLİ YOLALİ ALAGÖZ% 0,3793
MEMLEKETNURSEL PEKCAN% 0,2871
HKPMEHMET UĞUR% 0,1334
TİPEROL KAL% 0,0615
GÖKSUN

Açılan Sandık Oranı : % 42,95
Katılım Oranı : % 81,91

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHSELİM CÜCE% 55,756.110
AK PARTİHÜSEYİN COŞKUN AYDIN% 33,213.639
SAADETİSHAK KÖROĞLU% 2,63288
DİĞER% 2,37260
BÜYÜK BİRLİKAHMET ARSLAN% 2,13234
İYİ PARTİMETİN DEĞİRMENCİ% 1,94213
ZAFER PARTİSİSÜMEYYE NUR MAHİDE GÖKBİLGİN% 0,6672
DEM PARTİBERFİN HASBAY% 0,5560
DSPMEHMET AKİF KÜÇÜK% 0,3943
BTPŞÜKRAN ÇOKBEKLER% 0,2123
HÜDA PARYUSUF ÖRER% 0,1213
MİLLİ YOLAHMET DATLI% 0,044
NURHAK

Açılan Sandık Oranı : % 48,57
Katılım Oranı : % 64,87

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPİLHAMİ BOZAN% 68,461.841
MHPİSMET GÖKSU% 15,36413
DEVA PARTİSİHÜSEYİN TANK% 12,91347
YENİDEN REFAHMEHMET KURT% 2,1959
DİĞER% 0,4111
BTPFURKAN YAŞAR YÜKSEK% 0,226
HÜDA PARAKİF BERTİZ% 0,195
ZAFER PARTİSİMEHMET AKÇİÇEK% 0,154
İYİ PARTİSELİN DOĞAN% 0,113
ONİKİŞUBAT

Açılan Sandık Oranı : % 34,35
Katılım Oranı : % 76,13

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHANİFİ TOPTAŞ% 40,1529.151
YENİDEN REFAHFATİH MEHMET CEYHAN% 37,6427.327
CHPOKTAY TOLGA BÜYÜKHİLAL% 10,247.434
İYİ PARTİMEHMET SABANCI% 4,443.226
ZAFER PARTİSİKAMBER HARMANKAYA% 2,351.705
BÜYÜK BİRLİKGÖKHAN ÜNLÜ% 1,451.057
DİĞER% 0,91662
DEVA PARTİSİİSMAİL ÖZGÜL% 0,72523
BTPNECMEDDİN KAZANCI% 0,44323
MEMLEKETHALİL İBRAHİM KURUÇAY% 0,39282
DEM PARTİADİLE ERKAN% 0,3215
GELECEK PARTİSİMUHARREM ÇEVİK% 0,26190
MİLLİ YOLMUSTAFA BAŞGÖZLÜ% 0,18134
HÜDA PARMEHMET KAYIŞLI% 0,17122
BAĞIMSIZREŞİT FİŞEKCİ% 0,15106
MİLLETAHMET DAĞ% 0,1178
HKPMEHMET ADIYAMAN% 0,172
PAZARCIK

Açılan Sandık Oranı : % 59,02
Katılım Oranı : % 72,98

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPHAYDAR İKİZER% 50,519.621
AK PARTİMURAT CEYHAN% 35,676.794
YENİDEN REFAHBİLALOĞUZ BALLI% 10,892.074
İYİ PARTİSERDAL KURTOĞLU% 0,78148
ZAFER PARTİSİCENGİZ GÖKÇAM% 0,4789
DİĞER% 0,3975
BTPVELİ ATA YARAŞIR% 0,3771
BAĞIMSIZTALİH YARBOYNU% 0,3159
BAĞIMSIZNURULLAH CAN% 0,2854
HÜDA PARRAMAZAN MADENKUYU% 0,2140
MİLLETAHMET YONTUCU% 0,0916
BAĞIMSIZRAMAZAN GÖZÜDOK% 0,036
TÜRKOĞLU

Açılan Sandık Oranı : % 39,20
Katılım Oranı : % 88,58

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHMEHMET KARACA% 49,247.601
AK PARTİFEYZETTİN OKUMUŞ% 40,066.185
DİĞER% 5,81897
İYİ PARTİHASAN KIZILDAĞ% 1,94300
SAADETMUHAMMET KILIÇ% 1,42219
ZAFER PARTİSİSÜLEYMAN ADA DOĞAN% 0,3452
DEM PARTİFIRAT DUYMAK% 0,3148
DEVA PARTİSİİHSAN SAYICI% 0,2843
MEMLEKETALİ ERPAYLAŞTIRAN% 0,2539
HÜDA PARNİYAZİ AY% 0,1827
HKPKADİR AVCU% 0,0914
BTPSÜLEYMAN KÖSE% 0,0610
MİLLETYAVUZ ALAŞ% 0,023

Kaynak: AA

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