KAHRAMANMARAŞ SON

BÜYÜKŞEHİR
|Toplam Sandık
|:
|2.653
|Toplam Seçmen
|:
|783.019
|Açılan Sandık
|:
|988
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 37,24
|Kullanılan Oy
|:
|213.972
|Geçerli Oy
|:
|203.708
|Katılım Oranı
|:
|% 77,60
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|FIRAT GÖRGEL
|% 40,77
|83.058
|YENİDEN REFAH
|MUHAMMED AYDOĞAR
|% 30,98
|63.117
|CHP
|MUKADDES ZEYNEP ARIKAN
|% 17,38
|35.402
|İYİ PARTİ
|MESUT DEDEOĞLU
|% 3,72
|7.588
|DİĞER
|% 2,27
|4.628
|ZAFER PARTİSİ
|GÖKHAN CANLI
|% 1,46
|2.969
|DEVA PARTİSİ
|TANER BARIŞIK
|% 0,45
|925
|DEM PARTİ
|ALİ ARDIÇ
|% 0,43
|882
|MEMLEKET
|CUMA AKPINAR
|% 0,32
|654
|BTP
|ALİ TÜRK
|% 0,31
|635
|MİLLİ YOL
|RAMAZAN DAĞCI
|% 0,21
|436
|HÜDA PAR
|ADEM KILINÇ
|% 0,2
|406
|YTP
|HAVA ÇİÇEK
|% 0,19
|384
|DSP
|AHMET ARSLAN
|% 0,19
|377
|BAĞIMSIZ
|ERHAN ERSAVAŞ
|% 0,17
|339
|BAĞIMSIZ
|NUSRET GÜLOĞLU
|% 0,13
|274
|DP
|AHMET GEBEL
|% 0,13
|255
|VATAN PARTİSİ
|MUSTAFA OSMAN SARITAŞ
|% 0,1
|199
|HAK-PAR
|ARİF SEVİNÇ
|% 0,09
|183
|HKP
|DİLAVER ORUNCAK
|% 0,09
|179
|MİLLET
|MEHMET ÇETİNER
|% 0,09
|174
|TKP
|EREN LADİKLİ
|% 0,08
|170
|AB PARTİ
|ÖMER KAYA
|% 0,07
|137
|BAĞIMSIZ
|MEHMET KAYA
|% 0,05
|99
|TKH
|TİLBE SU ASLANPAY
|% 0,04
|78
|BAĞIMSIZ
|ÖMER SOLAK
|% 0,03
|67
|BAĞIMSIZ
|ALİ AKKURT
|% 0,03
|59
|BAĞIMSIZ
|NURİ AVGIN
|% 0,02
|34
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 63,96
|Katılım Oranı
|:
|% 87,12
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|KORAY KIRAÇ
|% 41,75
|11.610
|YENİDEN REFAH
|ADEM YILDIZ
|% 37,61
|10.458
|DİĞER
|% 7,21
|2.006
|İYİ PARTİ
|MEHMET ALİ TAŞKALE
|% 5,26
|1.463
|CHP
|MURAT BOZKURT
|% 3,78
|1.051
|BÜYÜK BİRLİK
|MEHMET YILDIRIM
|% 2,1
|583
|ZAFER PARTİSİ
|ÇAĞATAY YURTSEVER
|% 1,2
|334
|BAĞIMSIZ
|ŞEREF ERTEKİN
|% 0,2
|54
|HKP
|ALİ HOROZ
|% 0,19
|53
|DEM PARTİ
|YASİN TAŞKIN
|% 0,18
|51
|MİLLİ YOL
|ERDAL ACER
|% 0,14
|38
|MEMLEKET
|MEHMET CEREN
|% 0,13
|37
|HÜDA PAR
|SİNAN KALAY
|% 0,13
|37
|BTP
|TAHSİN BENLİ
|% 0,12
|32
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 36,45
|Katılım Oranı
|:
|% 82,08
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|AHMET SİNAN GÖKŞEN
|% 52,24
|3.878
|İYİ PARTİ
|ALİ ÇATALBAŞ
|% 18,67
|1.386
|CHP
|TURAN TEKATLI
|% 13,9
|1.032
|YENİDEN REFAH
|HAYATİ TEMİZ
|% 11,62
|863
|MEMLEKET
|DURMUŞ KARAKAŞ
|% 1,63
|121
|ZAFER PARTİSİ
|NAZİR ÇUHADAR
|% 0,92
|68
|MİLLİ YOL
|ALİ KURT
|% 0,48
|36
|BTP
|AHMET KAR
|% 0,23
|17
|DİĞER
|% 0,19
|14
|HÜDA PAR
|FATİH DAMLIBAĞ
|% 0,12
|9
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 39,66
|Katılım Oranı
|:
|% 85,57
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|İYİ PARTİ
|YEMLİHA GÖKTAŞ
|% 38,82
|2.320
|MHP
|HASAN ONARAN
|% 34,89
|2.085
|YENİDEN REFAH
|ÜZEYİR KIZILSEKİ
|% 21,99
|1.314
|CHP
|AHMET TEKEL
|% 3,15
|188
|DİĞER
|% 0,69
|41
|HÜDA PAR
|HACI KAHRAMAN
|% 0,2
|12
|DEM PARTİ
|ADNAN KORKMAZ
|% 0,13
|8
|BTP
|DERYA KAZANCI
|% 0,08
|5
|MİLLET
|YUNUS EKİNCİ
|% 0,05
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 23,01
|Katılım Oranı
|:
|% 74,63
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|YENİDEN REFAH
|MEHMET AKPINAR
|% 43,49
|9.854
|AK PARTİ
|NECATİ OKAY
|% 37,28
|8.448
|İYİ PARTİ
|SELAHADDİN CAN
|% 4,45
|1.008
|SAADET
|MURAT KOZALAK
|% 4,1
|928
|BÜYÜK BİRLİK
|BEKİR ERYILMAZ
|% 3,87
|876
|ZAFER PARTİSİ
|YAHYA KEMAL AKKURT
|% 1,76
|400
|DİĞER
|% 1,33
|302
|DEM PARTİ
|ELİF TUĞÇE DEMİROĞLU
|% 1,09
|247
|MİLLİ YOL
|MUSTAFA DİZİBÜYÜK
|% 0,7
|158
|BTP
|DİLEK DERYA BAŞLIPINAR
|% 0,63
|142
|MEMLEKET
|ERDAL ÇİFTCİ
|% 0,45
|103
|HÜDA PAR
|DAVUT TEKER
|% 0,32
|72
|HKP
|DURAK BENK
|% 0,24
|55
|MİLLET
|MEHMET EMİN KURTULAN
|% 0,22
|49
|BAĞIMSIZ
|FERHAT TORUN
|% 0,07
|16
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 25
|Katılım Oranı
|:
|% 81,98
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|HARUN VİCDAN
|% 52,98
|854
|MHP
|HARUN ŞAHİN
|% 28,16
|454
|BÜYÜK BİRLİK
|RAHMİ TORAMAN
|% 13,9
|224
|YENİDEN REFAH
|MUHAMMET ARICI
|% 2,92
|47
|DEM PARTİ
|ELMAST TOLMAÇ
|% 0,74
|12
|BTP
|MEHMET ÇENBER
|% 0,62
|10
|İYİ PARTİ
|BİLAL KAPLAN
|% 0,43
|7
|MİLLİ YOL
|RECEP DEMİRCİ
|% 0,25
|4
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 46,60
|Katılım Oranı
|:
|% 69,61
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ERKAN GÜRBÜZ
|% 40,65
|10.212
|AK PARTİ
|MURAT MERCAN
|% 31,92
|8.017
|BAĞIMSIZ
|MUSA DEMİR
|% 11,04
|2.773
|YENİDEN REFAH
|EYYUP CERAN
|% 9,24
|2.320
|İYİ PARTİ
|MUSTAFA BÖLÜKBAŞI
|% 1,58
|396
|BTP
|DURDU MEHMET YÜKSEK
|% 1,02
|257
|DİĞER
|% 0,79
|198
|SAADET
|ŞABAN ÖZGİŞİ
|% 0,75
|188
|ZAFER PARTİSİ
|HATİCE KAHRAMAN
|% 0,59
|148
|BAĞIMSIZ
|SALİH HORUZ
|% 0,42
|105
|HÜDA PAR
|CUMA TÜRKAN
|% 0,41
|102
|DEM PARTİ
|DİLAN ÇETİN
|% 0,38
|96
|DEVA PARTİSİ
|MUHAMMED ŞAHİN
|% 0,37
|94
|MİLLİ YOL
|ALİ ALAGÖZ
|% 0,37
|93
|MEMLEKET
|NURSEL PEKCAN
|% 0,28
|71
|HKP
|MEHMET UĞUR
|% 0,13
|34
|TİP
|EROL KAL
|% 0,06
|15
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 42,95
|Katılım Oranı
|:
|% 81,91
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|YENİDEN REFAH
|SELİM CÜCE
|% 55,75
|6.110
|AK PARTİ
|HÜSEYİN COŞKUN AYDIN
|% 33,21
|3.639
|SAADET
|İSHAK KÖROĞLU
|% 2,63
|288
|DİĞER
|% 2,37
|260
|BÜYÜK BİRLİK
|AHMET ARSLAN
|% 2,13
|234
|İYİ PARTİ
|METİN DEĞİRMENCİ
|% 1,94
|213
|ZAFER PARTİSİ
|SÜMEYYE NUR MAHİDE GÖKBİLGİN
|% 0,66
|72
|DEM PARTİ
|BERFİN HASBAY
|% 0,55
|60
|DSP
|MEHMET AKİF KÜÇÜK
|% 0,39
|43
|BTP
|ŞÜKRAN ÇOKBEKLER
|% 0,21
|23
|HÜDA PAR
|YUSUF ÖRER
|% 0,12
|13
|MİLLİ YOL
|AHMET DATLI
|% 0,04
|4
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 48,57
|Katılım Oranı
|:
|% 64,87
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|İLHAMİ BOZAN
|% 68,46
|1.841
|MHP
|İSMET GÖKSU
|% 15,36
|413
|DEVA PARTİSİ
|HÜSEYİN TANK
|% 12,91
|347
|YENİDEN REFAH
|MEHMET KURT
|% 2,19
|59
|DİĞER
|% 0,41
|11
|BTP
|FURKAN YAŞAR YÜKSEK
|% 0,22
|6
|HÜDA PAR
|AKİF BERTİZ
|% 0,19
|5
|ZAFER PARTİSİ
|MEHMET AKÇİÇEK
|% 0,15
|4
|İYİ PARTİ
|SELİN DOĞAN
|% 0,11
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 34,35
|Katılım Oranı
|:
|% 76,13
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HANİFİ TOPTAŞ
|% 40,15
|29.151
|YENİDEN REFAH
|FATİH MEHMET CEYHAN
|% 37,64
|27.327
|CHP
|OKTAY TOLGA BÜYÜKHİLAL
|% 10,24
|7.434
|İYİ PARTİ
|MEHMET SABANCI
|% 4,44
|3.226
|ZAFER PARTİSİ
|KAMBER HARMANKAYA
|% 2,35
|1.705
|BÜYÜK BİRLİK
|GÖKHAN ÜNLÜ
|% 1,45
|1.057
|DİĞER
|% 0,91
|662
|DEVA PARTİSİ
|İSMAİL ÖZGÜL
|% 0,72
|523
|BTP
|NECMEDDİN KAZANCI
|% 0,44
|323
|MEMLEKET
|HALİL İBRAHİM KURUÇAY
|% 0,39
|282
|DEM PARTİ
|ADİLE ERKAN
|% 0,3
|215
|GELECEK PARTİSİ
|MUHARREM ÇEVİK
|% 0,26
|190
|MİLLİ YOL
|MUSTAFA BAŞGÖZLÜ
|% 0,18
|134
|HÜDA PAR
|MEHMET KAYIŞLI
|% 0,17
|122
|BAĞIMSIZ
|REŞİT FİŞEKCİ
|% 0,15
|106
|MİLLET
|AHMET DAĞ
|% 0,11
|78
|HKP
|MEHMET ADIYAMAN
|% 0,1
|72
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 59,02
|Katılım Oranı
|:
|% 72,98
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|HAYDAR İKİZER
|% 50,51
|9.621
|AK PARTİ
|MURAT CEYHAN
|% 35,67
|6.794
|YENİDEN REFAH
|BİLALOĞUZ BALLI
|% 10,89
|2.074
|İYİ PARTİ
|SERDAL KURTOĞLU
|% 0,78
|148
|ZAFER PARTİSİ
|CENGİZ GÖKÇAM
|% 0,47
|89
|DİĞER
|% 0,39
|75
|BTP
|VELİ ATA YARAŞIR
|% 0,37
|71
|BAĞIMSIZ
|TALİH YARBOYNU
|% 0,31
|59
|BAĞIMSIZ
|NURULLAH CAN
|% 0,28
|54
|HÜDA PAR
|RAMAZAN MADENKUYU
|% 0,21
|40
|MİLLET
|AHMET YONTUCU
|% 0,09
|16
|BAĞIMSIZ
|RAMAZAN GÖZÜDOK
|% 0,03
|6
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 39,20
|Katılım Oranı
|:
|% 88,58
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|YENİDEN REFAH
|MEHMET KARACA
|% 49,24
|7.601
|AK PARTİ
|FEYZETTİN OKUMUŞ
|% 40,06
|6.185
|DİĞER
|% 5,81
|897
|İYİ PARTİ
|HASAN KIZILDAĞ
|% 1,94
|300
|SAADET
|MUHAMMET KILIÇ
|% 1,42
|219
|ZAFER PARTİSİ
|SÜLEYMAN ADA DOĞAN
|% 0,34
|52
|DEM PARTİ
|FIRAT DUYMAK
|% 0,31
|48
|DEVA PARTİSİ
|İHSAN SAYICI
|% 0,28
|43
|MEMLEKET
|ALİ ERPAYLAŞTIRAN
|% 0,25
|39
|HÜDA PAR
|NİYAZİ AY
|% 0,18
|27
|HKP
|KADİR AVCU
|% 0,09
|14
|BTP
|SÜLEYMAN KÖSE
|% 0,06
|10
|MİLLET
|YAVUZ ALAŞ
|% 0,02
|3
Son Dakika › Güncel › KAHRAMANMARAŞ SON - Son Dakika
Sancaktepe'de okullarda sayılan oylar, torbalara konularak polis eşliğinde Sancaktepe Mustafa Öncel Kültür ve Spor Kompleksi'ne getirilmeye başlandı. Oylar getirildiği sırada çevrede güvenlik önlemi alındı. Sayımı tamamlanan oyları İlçe Seçim Kuruluna getiren sandık görevlileri, Yüksek Seçim Kurulu görevlilerine teslim etti. - İSTANBUL
Antalya'da düzenlenen Vestel Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda İbrahim Çolak halka aletinde, Adem Asil ise yer aletinde altın madalyanın sahibi oldu. Muratpaşa ilçesindeki İbrahim Çolak Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, milli sporcular finallerde başarılı performans sergiledi. İbrahim Çolak halka aleti finalinde 14.650 puanla altın madalya kazanırken, Adem Asil yer aleti finalinde 14.400 puanla birinci oldu.
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, seçim sonuçlarını takip ettiği AK Parti Ankara İl Başkanlığından ayrılırken, 'Vatandaşımız karar vermiştir saygı duyarız hayırlı olsun' ifadelerini kullandı.
CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek'in oy kullandığı sandıktan CHP'ye 113, AK Parti'ye ise 84 oy çıktı.
İstanbul'da okullarda sayımı tamamlanan oylar, araçlarla Fatih'te bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin spor kompleksine taşınmaya başlandı. Oylar getirildiği sırada çevrede geniş güvenlik önlemi alındığı görüldü.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri verileri hakkında açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, oy tasnif işlemlerinin devam ettiğini belirtti ve sonuçların şehre ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?