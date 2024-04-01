KAHRAMANMARAŞ SON

BÜYÜKŞEHİR
|Toplam Sandık
|:
|2.653
|Toplam Seçmen
|:
|783.019
|Açılan Sandık
|:
|2.127
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 80,17
|Kullanılan Oy
|:
|488.371
|Geçerli Oy
|:
|463.539
|Katılım Oranı
|:
|% 78,24
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|FIRAT GÖRGEL
|% 41,84
|193.938
|YENİDEN REFAH
|MUHAMMED AYDOĞAR
|% 33,03
|153.124
|CHP
|MUKADDES ZEYNEP ARIKAN
|% 15,54
|72.051
|İYİ PARTİ
|MESUT DEDEOĞLU
|% 3,51
|16.285
|ZAFER PARTİSİ
|GÖKHAN CANLI
|% 1,47
|6.817
|DİĞER
|% 0,74
|3.414
|DEVA PARTİSİ
|TANER BARIŞIK
|% 0,55
|2.569
|DEM PARTİ
|ALİ ARDIÇ
|% 0,53
|2.463
|MEMLEKET
|CUMA AKPINAR
|% 0,37
|1.710
|BTP
|ALİ TÜRK
|% 0,35
|1.641
|DSP
|AHMET ARSLAN
|% 0,31
|1.428
|MİLLİ YOL
|RAMAZAN DAĞCI
|% 0,21
|968
|BAĞIMSIZ
|ERHAN ERSAVAŞ
|% 0,2
|912
|HÜDA PAR
|ADEM KILINÇ
|% 0,19
|901
|YTP
|HAVA ÇİÇEK
|% 0,19
|890
|BAĞIMSIZ
|NUSRET GÜLOĞLU
|% 0,16
|756
|VATAN PARTİSİ
|MUSTAFA OSMAN SARITAŞ
|% 0,12
|555
|DP
|AHMET GEBEL
|% 0,11
|498
|TKP
|EREN LADİKLİ
|% 0,09
|393
|MİLLET
|MEHMET ÇETİNER
|% 0,08
|381
|HKP
|DİLAVER ORUNCAK
|% 0,08
|347
|HAK-PAR
|ARİF SEVİNÇ
|% 0,07
|325
|BAĞIMSIZ
|ALİ AKKURT
|% 0,07
|322
|AB PARTİ
|ÖMER KAYA
|% 0,07
|304
|BAĞIMSIZ
|NURİ AVGIN
|% 0,04
|165
|TKH
|TİLBE SU ASLANPAY
|% 0,03
|150
|BAĞIMSIZ
|MEHMET KAYA
|% 0,03
|133
|BAĞIMSIZ
|ÖMER SOLAK
|% 0,02
|99
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 81,22
|Katılım Oranı
|:
|% 82,49
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|KORAY KIRAÇ
|% 42,76
|14.534
|YENİDEN REFAH
|ADEM YILDIZ
|% 38,62
|13.127
|İYİ PARTİ
|MEHMET ALİ TAŞKALE
|% 5,94
|2.019
|CHP
|MURAT BOZKURT
|% 4,98
|1.693
|BÜYÜK BİRLİK
|MEHMET YILDIRIM
|% 2,51
|852
|DİĞER
|% 2,42
|823
|ZAFER PARTİSİ
|ÇAĞATAY YURTSEVER
|% 1,3
|441
|BAĞIMSIZ
|ŞEREF ERTEKİN
|% 0,35
|117
|DEM PARTİ
|YASİN TAŞKIN
|% 0,23
|79
|MİLLİ YOL
|ERDAL ACER
|% 0,22
|75
|HKP
|ALİ HOROZ
|% 0,19
|66
|MEMLEKET
|MEHMET CEREN
|% 0,17
|59
|BTP
|TAHSİN BENLİ
|% 0,16
|53
|HÜDA PAR
|SİNAN KALAY
|% 0,15
|52
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 75,70
|Katılım Oranı
|:
|% 84,09
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|AHMET SİNAN GÖKŞEN
|% 50,47
|8.083
|İYİ PARTİ
|ALİ ÇATALBAŞ
|% 17,07
|2.734
|CHP
|TURAN TEKATLI
|% 16,57
|2.654
|YENİDEN REFAH
|HAYATİ TEMİZ
|% 11,41
|1.827
|MEMLEKET
|DURMUŞ KARAKAŞ
|% 2,34
|374
|ZAFER PARTİSİ
|NAZİR ÇUHADAR
|% 0,99
|159
|MİLLİ YOL
|ALİ KURT
|% 0,56
|89
|BTP
|AHMET KAR
|% 0,3
|48
|HÜDA PAR
|FATİH DAMLIBAĞ
|% 0,16
|26
|DİĞER
|% 0,13
|21
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 82,76
|Katılım Oranı
|:
|% 83,78
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|İYİ PARTİ
|YEMLİHA GÖKTAŞ
|% 37,97
|4.192
|MHP
|HASAN ONARAN
|% 33,92
|3.744
|YENİDEN REFAH
|ÜZEYİR KIZILSEKİ
|% 22,34
|2.466
|CHP
|AHMET TEKEL
|% 4,85
|536
|DEM PARTİ
|ADNAN KORKMAZ
|% 0,34
|38
|HÜDA PAR
|HACI KAHRAMAN
|% 0,24
|26
|BTP
|DERYA KAZANCI
|% 0,21
|23
|MİLLET
|YUNUS EKİNCİ
|% 0,09
|10
|DİĞER
|% 0,04
|4
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 77,41
|Katılım Oranı
|:
|% 77,37
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|YENİDEN REFAH
|MEHMET AKPINAR
|% 45,91
|38.062
|AK PARTİ
|NECATİ OKAY
|% 36,57
|30.322
|İYİ PARTİ
|SELAHADDİN CAN
|% 4,19
|3.474
|BÜYÜK BİRLİK
|BEKİR ERYILMAZ
|% 3,97
|3.290
|SAADET
|MURAT KOZALAK
|% 3,47
|2.875
|ZAFER PARTİSİ
|YAHYA KEMAL AKKURT
|% 1,69
|1.406
|DEM PARTİ
|ELİF TUĞÇE DEMİROĞLU
|% 1,54
|1.280
|BTP
|DİLEK DERYA BAŞLIPINAR
|% 0,6
|495
|MİLLİ YOL
|MUSTAFA DİZİBÜYÜK
|% 0,52
|430
|MEMLEKET
|ERDAL ÇİFTCİ
|% 0,47
|389
|DİĞER
|% 0,32
|270
|HÜDA PAR
|DAVUT TEKER
|% 0,29
|240
|MİLLET
|MEHMET EMİN KURTULAN
|% 0,21
|171
|HKP
|DURAK BENK
|% 0,17
|138
|BAĞIMSIZ
|FERHAT TORUN
|% 0,08
|68
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 68,75
|Katılım Oranı
|:
|% 87,24
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|HARUN VİCDAN
|% 47,81
|2.060
|MHP
|HARUN ŞAHİN
|% 35,55
|1.532
|BÜYÜK BİRLİK
|RAHMİ TORAMAN
|% 11,93
|514
|YENİDEN REFAH
|MUHAMMET ARICI
|% 2,74
|118
|İYİ PARTİ
|BİLAL KAPLAN
|% 0,63
|27
|DEM PARTİ
|ELMAST TOLMAÇ
|% 0,58
|25
|BTP
|MEHMET ÇENBER
|% 0,51
|22
|MİLLİ YOL
|RECEP DEMİRCİ
|% 0,14
|6
|HÜDA PAR
|İLYAS KAÇAR
|% 0,11
|5
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 91,67
|Katılım Oranı
|:
|% 70,58
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ERKAN GÜRBÜZ
|% 37,98
|21.305
|AK PARTİ
|MURAT MERCAN
|% 34,25
|19.212
|BAĞIMSIZ
|MUSA DEMİR
|% 10,78
|6.048
|YENİDEN REFAH
|EYYUP CERAN
|% 9,89
|5.549
|İYİ PARTİ
|MUSTAFA BÖLÜKBAŞI
|% 1,52
|853
|BTP
|DURDU MEHMET YÜKSEK
|% 1,15
|643
|SAADET
|ŞABAN ÖZGİŞİ
|% 0,9
|503
|ZAFER PARTİSİ
|HATİCE KAHRAMAN
|% 0,66
|371
|HÜDA PAR
|CUMA TÜRKAN
|% 0,45
|255
|DİĞER
|% 0,45
|254
|DEVA PARTİSİ
|MUHAMMED ŞAHİN
|% 0,4
|222
|MİLLİ YOL
|ALİ ALAGÖZ
|% 0,37
|210
|DEM PARTİ
|DİLAN ÇETİN
|% 0,36
|204
|BAĞIMSIZ
|SALİH HORUZ
|% 0,34
|193
|MEMLEKET
|NURSEL PEKCAN
|% 0,26
|148
|HKP
|MEHMET UĞUR
|% 0,13
|71
|TİP
|EROL KAL
|% 0,11
|61
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 82,10
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|YENİDEN REFAH
|SELİM CÜCE
|% 55,62
|16.151
|AK PARTİ
|HÜSEYİN COŞKUN AYDIN
|% 34,47
|10.010
|SAADET
|İSHAK KÖROĞLU
|% 2,66
|772
|İYİ PARTİ
|METİN DEĞİRMENCİ
|% 2,22
|645
|BÜYÜK BİRLİK
|AHMET ARSLAN
|% 1,87
|542
|DİĞER
|% 1,3
|377
|DEM PARTİ
|BERFİN HASBAY
|% 0,65
|190
|ZAFER PARTİSİ
|SÜMEYYE NUR MAHİDE GÖKBİLGİN
|% 0,55
|161
|DSP
|MEHMET AKİF KÜÇÜK
|% 0,3
|86
|BTP
|ŞÜKRAN ÇOKBEKLER
|% 0,18
|53
|HÜDA PAR
|YUSUF ÖRER
|% 0,11
|33
|MİLLİ YOL
|AHMET DATLI
|% 0,07
|21
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 73,12
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|İLHAMİ BOZAN
|% 53,72
|3.554
|MHP
|İSMET GÖKSU
|% 23,74
|1.571
|DEVA PARTİSİ
|HÜSEYİN TANK
|% 14,18
|938
|YENİDEN REFAH
|MEHMET KURT
|% 5,47
|362
|İYİ PARTİ
|SELİN DOĞAN
|% 1,89
|125
|ZAFER PARTİSİ
|MEHMET AKÇİÇEK
|% 0,6
|40
|BTP
|FURKAN YAŞAR YÜKSEK
|% 0,2
|13
|HÜDA PAR
|AKİF BERTİZ
|% 0,12
|8
|DİĞER
|% 0,08
|5
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 82,49
|Katılım Oranı
|:
|% 77,27
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HANİFİ TOPTAŞ
|% 40,38
|72.015
|YENİDEN REFAH
|FATİH MEHMET CEYHAN
|% 38,23
|68.191
|CHP
|OKTAY TOLGA BÜYÜKHİLAL
|% 10,02
|17.877
|İYİ PARTİ
|MEHMET SABANCI
|% 4,32
|7.702
|ZAFER PARTİSİ
|KAMBER HARMANKAYA
|% 2,24
|3.987
|BÜYÜK BİRLİK
|GÖKHAN ÜNLÜ
|% 1,58
|2.810
|DEVA PARTİSİ
|İSMAİL ÖZGÜL
|% 0,79
|1.401
|BTP
|NECMEDDİN KAZANCI
|% 0,49
|870
|MEMLEKET
|HALİL İBRAHİM KURUÇAY
|% 0,37
|667
|DEM PARTİ
|ADİLE ERKAN
|% 0,32
|579
|GELECEK PARTİSİ
|MUHARREM ÇEVİK
|% 0,3
|536
|DİĞER
|% 0,24
|433
|HÜDA PAR
|MEHMET KAYIŞLI
|% 0,18
|325
|MİLLİ YOL
|MUSTAFA BAŞGÖZLÜ
|% 0,18
|313
|BAĞIMSIZ
|REŞİT FİŞEKCİ
|% 0,16
|286
|MİLLET
|AHMET DAĞ
|% 0,11
|205
|HKP
|MEHMET ADIYAMAN
|% 0,09
|158
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 83,06
|Katılım Oranı
|:
|% 76,76
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|HAYDAR İKİZER
|% 45,07
|12.887
|AK PARTİ
|MURAT CEYHAN
|% 39,99
|11.434
|YENİDEN REFAH
|BİLALOĞUZ BALLI
|% 11,87
|3.394
|İYİ PARTİ
|SERDAL KURTOĞLU
|% 0,8
|228
|ZAFER PARTİSİ
|CENGİZ GÖKÇAM
|% 0,58
|167
|BAĞIMSIZ
|TALİH YARBOYNU
|% 0,43
|123
|BTP
|VELİ ATA YARAŞIR
|% 0,35
|100
|DİĞER
|% 0,31
|88
|BAĞIMSIZ
|NURULLAH CAN
|% 0,26
|75
|HÜDA PAR
|RAMAZAN MADENKUYU
|% 0,22
|62
|MİLLET
|AHMET YONTUCU
|% 0,1
|29
|BAĞIMSIZ
|RAMAZAN GÖZÜDOK
|% 0,02
|6
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 67,05
|Katılım Oranı
|:
|% 87,82
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|YENİDEN REFAH
|MEHMET KARACA
|% 50,4
|13.639
|AK PARTİ
|FEYZETTİN OKUMUŞ
|% 41,72
|11.290
|DİĞER
|% 1,93
|523
|SAADET
|MUHAMMET KILIÇ
|% 1,76
|475
|İYİ PARTİ
|HASAN KIZILDAĞ
|% 1,71
|464
|MEMLEKET
|ALİ ERPAYLAŞTIRAN
|% 1,03
|280
|ZAFER PARTİSİ
|SÜLEYMAN ADA DOĞAN
|% 0,42
|114
|DEM PARTİ
|FIRAT DUYMAK
|% 0,29
|79
|DEVA PARTİSİ
|İHSAN SAYICI
|% 0,28
|75
|HÜDA PAR
|NİYAZİ AY
|% 0,19
|51
|HKP
|KADİR AVCU
|% 0,1
|27
|BTP
|SÜLEYMAN KÖSE
|% 0,1
|27
|MİLLET
|YAVUZ ALAŞ
|% 0,07
|19
Son Dakika › Güncel › KAHRAMANMARAŞ SON - Son Dakika
Kesin olmayan sonuçlara göre, Vedat Soner Başer 6 bin 691, AK Parti adayı Ercan Çimen 6 bin 140 oy aldı.
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Mehmet Sekmen kazandı.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Fatma Şahin bir kez daha seçimi kazandı. Şahin, Gaziantep'in yeni belediye başkanı olarak göreve başlayacak.
İYİ Parti adayı Rasim Arı, Nevşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandıktan sonra partililere teşekkür etti. Arı, kentin kalkınması ve büyümesi için çalışacaklarını belirtti ve zaferin hepimizin zaferi olduğunu vurguladı. Partililer, konvoy oluşturarak kentin caddelerinde gezdi.
Van Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, DEM Parti adayı Abdullah Zeydan kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Filiz Gencan Akın 45 bin 958, AK Parti adayı Belgin İba 41 bin 943 oy aldı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Şahin Şerifoğulları 65 bin 428, Yeniden Refah adayı Faruk Septioğlu 36 bin 209 oy aldı.
Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, DEM Parti adayı Ahmet Türk kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Sofya Alağaş 34 bin 685, AK Parti adayı Ekrem Olğaç 25 bin 950 oy aldı.
İncesu ilçesinde yapılan seçimlerde Cumhur İttifakı İncesu Belediye Başkan Adayı Mustafa İlmek, resmi olmayan sonuçlara göre önde olduğu belirtildi. İlçede açılan sandıkların yüzde 97.47'si sayıldı ve sonuçlara göre AK Parti Adayı Mustafa İlmek 8 bin 73 oy alırken, diğer adaylar ise daha düşük oy oranlarına sahip oldu.
Sizin düşünceleriniz neler ?