KAHRAMANMARAŞ SON

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BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

01.04.2024 00:01  Güncelleme: 00:02
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 2.653
Toplam Seçmen : 783.019
Açılan Sandık : 2.127
Açılan Sandık Oranı : % 80,17
Kullanılan Oy : 488.371
Geçerli Oy : 463.539
Katılım Oranı : % 78,24

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİFIRAT GÖRGEL% 41,84193.938
YENİDEN REFAHMUHAMMED AYDOĞAR% 33,03153.124
CHPMUKADDES ZEYNEP ARIKAN% 15,5472.051
İYİ PARTİMESUT DEDEOĞLU% 3,5116.285
ZAFER PARTİSİGÖKHAN CANLI% 1,476.817
DİĞER% 0,743.414
DEVA PARTİSİTANER BARIŞIK% 0,552.569
DEM PARTİALİ ARDIÇ% 0,532.463
MEMLEKETCUMA AKPINAR% 0,371.710
BTPALİ TÜRK% 0,351.641
DSPAHMET ARSLAN% 0,311.428
MİLLİ YOLRAMAZAN DAĞCI% 0,21968
BAĞIMSIZERHAN ERSAVAŞ% 0,2912
HÜDA PARADEM KILINÇ% 0,19901
YTPHAVA ÇİÇEK% 0,19890
BAĞIMSIZNUSRET GÜLOĞLU% 0,16756
VATAN PARTİSİMUSTAFA OSMAN SARITAŞ% 0,12555
DPAHMET GEBEL% 0,11498
TKPEREN LADİKLİ% 0,09393
MİLLETMEHMET ÇETİNER% 0,08381
HKPDİLAVER ORUNCAK% 0,08347
HAK-PARARİF SEVİNÇ% 0,07325
BAĞIMSIZALİ AKKURT% 0,07322
AB PARTİÖMER KAYA% 0,07304
BAĞIMSIZNURİ AVGIN% 0,04165
TKHTİLBE SU ASLANPAY% 0,03150
BAĞIMSIZMEHMET KAYA% 0,03133
BAĞIMSIZÖMER SOLAK% 0,0299
AFŞİN

Açılan Sandık Oranı : % 81,22
Katılım Oranı : % 82,49

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİKORAY KIRAÇ% 42,7614.534
YENİDEN REFAHADEM YILDIZ% 38,6213.127
İYİ PARTİMEHMET ALİ TAŞKALE% 5,942.019
CHPMURAT BOZKURT% 4,981.693
BÜYÜK BİRLİKMEHMET YILDIRIM% 2,51852
DİĞER% 2,42823
ZAFER PARTİSİÇAĞATAY YURTSEVER% 1,3441
BAĞIMSIZŞEREF ERTEKİN% 0,35117
DEM PARTİYASİN TAŞKIN% 0,2379
MİLLİ YOLERDAL ACER% 0,2275
HKPALİ HOROZ% 0,1966
MEMLEKETMEHMET CEREN% 0,1759
BTPTAHSİN BENLİ% 0,1653
HÜDA PARSİNAN KALAY% 0,1552
ANDIRIN

Açılan Sandık Oranı : % 75,70
Katılım Oranı : % 84,09

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAHMET SİNAN GÖKŞEN% 50,478.083
İYİ PARTİALİ ÇATALBAŞ% 17,072.734
CHPTURAN TEKATLI% 16,572.654
YENİDEN REFAHHAYATİ TEMİZ% 11,411.827
MEMLEKETDURMUŞ KARAKAŞ% 2,34374
ZAFER PARTİSİNAZİR ÇUHADAR% 0,99159
MİLLİ YOLALİ KURT% 0,5689
BTPAHMET KAR% 0,348
HÜDA PARFATİH DAMLIBAĞ% 0,1626
DİĞER% 0,1321
ÇAĞLAYANCERİT

Açılan Sandık Oranı : % 82,76
Katılım Oranı : % 83,78

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
İYİ PARTİYEMLİHA GÖKTAŞ% 37,974.192
MHPHASAN ONARAN% 33,923.744
YENİDEN REFAHÜZEYİR KIZILSEKİ% 22,342.466
CHPAHMET TEKEL% 4,85536
DEM PARTİADNAN KORKMAZ% 0,3438
HÜDA PARHACI KAHRAMAN% 0,2426
BTPDERYA KAZANCI% 0,2123
MİLLETYUNUS EKİNCİ% 0,0910
DİĞER% 0,044
DULKADİROĞLU

Açılan Sandık Oranı : % 77,41
Katılım Oranı : % 77,37

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHMEHMET AKPINAR% 45,9138.062
AK PARTİNECATİ OKAY% 36,5730.322
İYİ PARTİSELAHADDİN CAN% 4,193.474
BÜYÜK BİRLİKBEKİR ERYILMAZ% 3,973.290
SAADETMURAT KOZALAK% 3,472.875
ZAFER PARTİSİYAHYA KEMAL AKKURT% 1,691.406
DEM PARTİELİF TUĞÇE DEMİROĞLU% 1,541.280
BTPDİLEK DERYA BAŞLIPINAR% 0,6495
MİLLİ YOLMUSTAFA DİZİBÜYÜK% 0,52430
MEMLEKETERDAL ÇİFTCİ% 0,47389
DİĞER% 0,32270
HÜDA PARDAVUT TEKER% 0,29240
MİLLETMEHMET EMİN KURTULAN% 0,21171
HKPDURAK BENK% 0,17138
BAĞIMSIZFERHAT TORUN% 0,0868
EKİNÖZÜ

Açılan Sandık Oranı : % 68,75
Katılım Oranı : % 87,24

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPHARUN VİCDAN% 47,812.060
MHPHARUN ŞAHİN% 35,551.532
BÜYÜK BİRLİKRAHMİ TORAMAN% 11,93514
YENİDEN REFAHMUHAMMET ARICI% 2,74118
İYİ PARTİBİLAL KAPLAN% 0,6327
DEM PARTİELMAST TOLMAÇ% 0,5825
BTPMEHMET ÇENBER% 0,5122
MİLLİ YOLRECEP DEMİRCİ% 0,146
HÜDA PARİLYAS KAÇAR% 0,115
ELBİSTAN

Açılan Sandık Oranı : % 91,67
Katılım Oranı : % 70,58

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPERKAN GÜRBÜZ% 37,9821.305
AK PARTİMURAT MERCAN% 34,2519.212
BAĞIMSIZMUSA DEMİR% 10,786.048
YENİDEN REFAHEYYUP CERAN% 9,895.549
İYİ PARTİMUSTAFA BÖLÜKBAŞI% 1,52853
BTPDURDU MEHMET YÜKSEK% 1,15643
SAADETŞABAN ÖZGİŞİ% 0,9503
ZAFER PARTİSİHATİCE KAHRAMAN% 0,66371
HÜDA PARCUMA TÜRKAN% 0,45255
DİĞER% 0,45254
DEVA PARTİSİMUHAMMED ŞAHİN% 0,4222
MİLLİ YOLALİ ALAGÖZ% 0,37210
DEM PARTİDİLAN ÇETİN% 0,36204
BAĞIMSIZSALİH HORUZ% 0,34193
MEMLEKETNURSEL PEKCAN% 0,26148
HKPMEHMET UĞUR% 0,1371
TİPEROL KAL% 0,1161
GÖKSUN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 82,10

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHSELİM CÜCE% 55,6216.151
AK PARTİHÜSEYİN COŞKUN AYDIN% 34,4710.010
SAADETİSHAK KÖROĞLU% 2,66772
İYİ PARTİMETİN DEĞİRMENCİ% 2,22645
BÜYÜK BİRLİKAHMET ARSLAN% 1,87542
DİĞER% 1,3377
DEM PARTİBERFİN HASBAY% 0,65190
ZAFER PARTİSİSÜMEYYE NUR MAHİDE GÖKBİLGİN% 0,55161
DSPMEHMET AKİF KÜÇÜK% 0,386
BTPŞÜKRAN ÇOKBEKLER% 0,1853
HÜDA PARYUSUF ÖRER% 0,1133
MİLLİ YOLAHMET DATLI% 0,0721
NURHAK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 73,12

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPİLHAMİ BOZAN% 53,723.554
MHPİSMET GÖKSU% 23,741.571
DEVA PARTİSİHÜSEYİN TANK% 14,18938
YENİDEN REFAHMEHMET KURT% 5,47362
İYİ PARTİSELİN DOĞAN% 1,89125
ZAFER PARTİSİMEHMET AKÇİÇEK% 0,640
BTPFURKAN YAŞAR YÜKSEK% 0,213
HÜDA PARAKİF BERTİZ% 0,128
DİĞER% 0,085
ONİKİŞUBAT

Açılan Sandık Oranı : % 82,49
Katılım Oranı : % 77,27

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHANİFİ TOPTAŞ% 40,3872.015
YENİDEN REFAHFATİH MEHMET CEYHAN% 38,2368.191
CHPOKTAY TOLGA BÜYÜKHİLAL% 10,0217.877
İYİ PARTİMEHMET SABANCI% 4,327.702
ZAFER PARTİSİKAMBER HARMANKAYA% 2,243.987
BÜYÜK BİRLİKGÖKHAN ÜNLÜ% 1,582.810
DEVA PARTİSİİSMAİL ÖZGÜL% 0,791.401
BTPNECMEDDİN KAZANCI% 0,49870
MEMLEKETHALİL İBRAHİM KURUÇAY% 0,37667
DEM PARTİADİLE ERKAN% 0,32579
GELECEK PARTİSİMUHARREM ÇEVİK% 0,3536
DİĞER% 0,24433
HÜDA PARMEHMET KAYIŞLI% 0,18325
MİLLİ YOLMUSTAFA BAŞGÖZLÜ% 0,18313
BAĞIMSIZREŞİT FİŞEKCİ% 0,16286
MİLLETAHMET DAĞ% 0,11205
HKPMEHMET ADIYAMAN% 0,09158
PAZARCIK

Açılan Sandık Oranı : % 83,06
Katılım Oranı : % 76,76

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPHAYDAR İKİZER% 45,0712.887
AK PARTİMURAT CEYHAN% 39,9911.434
YENİDEN REFAHBİLALOĞUZ BALLI% 11,873.394
İYİ PARTİSERDAL KURTOĞLU% 0,8228
ZAFER PARTİSİCENGİZ GÖKÇAM% 0,58167
BAĞIMSIZTALİH YARBOYNU% 0,43123
BTPVELİ ATA YARAŞIR% 0,35100
DİĞER% 0,3188
BAĞIMSIZNURULLAH CAN% 0,2675
HÜDA PARRAMAZAN MADENKUYU% 0,2262
MİLLETAHMET YONTUCU% 0,129
BAĞIMSIZRAMAZAN GÖZÜDOK% 0,026
TÜRKOĞLU

Açılan Sandık Oranı : % 67,05
Katılım Oranı : % 87,82

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHMEHMET KARACA% 50,413.639
AK PARTİFEYZETTİN OKUMUŞ% 41,7211.290
DİĞER% 1,93523
SAADETMUHAMMET KILIÇ% 1,76475
İYİ PARTİHASAN KIZILDAĞ% 1,71464
MEMLEKETALİ ERPAYLAŞTIRAN% 1,03280
ZAFER PARTİSİSÜLEYMAN ADA DOĞAN% 0,42114
DEM PARTİFIRAT DUYMAK% 0,2979
DEVA PARTİSİİHSAN SAYICI% 0,2875
HÜDA PARNİYAZİ AY% 0,1951
HKPKADİR AVCU% 0,127
BTPSÜLEYMAN KÖSE% 0,127
MİLLETYAVUZ ALAŞ% 0,0719

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