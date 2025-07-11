Kahramanmaraş'ta Aşure İkramı

Kahramanmaraş'ta muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi.

Abdülhamid Han Camisi bahçesinde kurulan stantta büyükşehir belediyesince 5 bin kişiye aşure ikramında bulunuldu.

Standı ziyaret eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, İl Jandarma Komutanı Ali Gemalmaz ve İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman vatandaşlara aşure ikram etti.

Görgel, gazetecilere yaptığı açıklamada, muharrem ayının İslam dünyası için önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.