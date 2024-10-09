Kahramanmaraş'ta Bıçaklı Saldırı

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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda, boşanma aşamasındaki Dilber K. ile Vedat K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Vedat K, Dilber K'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Dilber K, ambulansla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli Vedat K. polis ekiplerince gözaltına alındı.