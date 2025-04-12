Kahramanmaraş'ta Ceviz Bahçelerine Don Vurdu

Kahramanmaraş'ta ceviz bahçelerini don vurdu

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta etkili olan soğuk hava nedeniyle kırsal kesimlerdeki ceviz ağaçlarına don vurdu.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu İlçesi Bertiz Mahallesi'nde etkili olan soğuk hava ve kar yağışı, ceviz üreticilerini olumsuz etkiledi. Dün akşam saatlerinde aniden bastıran kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle bölgedeki ceviz ağaçlarına don vurdu.

Geçimini büyük oranda ceviz üretimiyle sağlayan Bertizli çiftçiler, sabah saatlerinde bahçelerinde don izleriyle karşılaştı. Henüz tomurcuklanan ceviz ağaçlarının zarar gördüğü öğrenildi.

Bölge sakinleri, son yıllarda art arda yaşanan iklim değişikliklerinin tarımsal üretimi zorlaştırdığını belirterek yetkililerden destek beklediklerini ifade etti.