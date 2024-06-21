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Kahramanmaraş'ta dönüştürülebilir malzemelerden açık hava sınıfı oluşturuldu

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta dönüştürülebilir atık malzemelerden, oyun alanları oluşturuldu. Hiç risk taşımayan oyun alanlarında çocuklar güvende.

Dulkadiroğlu ilçesi Kamu Külliyesi Anaokulunda öğrencilerin doğayla derin bağlar kurmasını, tarım alanlarını görmesini, tırmanmasını, denge kurması sağlayan risksiz oyun alanı oluşturuldu.

Her şey bir hayalle başladı diyen Okul Müdiresi Serpil Ayşe Özdemir, "Öğrenmenin 4 duvar arasında, masa başında olmadığını aksine açık havada basit yöntemlerle, doğal ortamda da eğitimin olacağını hayal ettik. Bu hayal ise Alenur hocamızın koordinatörlüğünde, okulumuzun öğretmenleri, personelleri ve kıymetli velilerin özveri çalışmalarıyla mümkün oldu. Elimizde Dulkadiroğlu ilçesine faydalı işler, faydalı projeler yapmaya devam edeceğiz. Hayallerimizin, heyecanlarımızın, bitmemesi dileğiyle" dedi.

Kahramanmaraş merkezde ilk olmanın gururunu yaşadıklarını anlatan Öğretmen Alenur Gül, "Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesi kamu külliyesi anaokulunda görev yapmaktayım. Açık hava sınıfımızı açmamızın en büyük amacı çocuklarımızın, öğrencilerimizin, geleceğimizin, doğayla derin bağlar kurmasını sağlamak. Bir böceğin hayat hikayesine dahil olmalarını sağlamak. Bir bitkiyi incelemesini sağlamak. Tarım alanlarını görmesini sağlamak. Tırmanmasını, denge kurmasını sağlamak. Düşen bir yaprağın incelemesini sağlamak. Açık hava sınıfımız tamamen maliyeti düşük, atık malzemelerden, dönüştürülebilir malzemelerden, doğal materyallerden oluşmuştur. Çocuklarımızın tamamen risksiz oynayabileceği, oyun alanlarıdır. Ayrıca özveri ile çalışan beni yalnız bırakmayan velilerime çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.