Kahramanmaraş\'ta Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın

Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Oruç Reis Mahallesi'ndeki tesiste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangının büyümesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.
Yangın nedeniyle işletmede hasar oluştu.
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