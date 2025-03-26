Kahramanmaraş'ta Hafız Adaylarına Ramazan Eğitimi - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Hafız Adaylarına Ramazan Eğitimi

Kahramanmaraş'taki Kur'an kurslarında Ramazan'da hafız adayları yoğun eğitim alıyor.

26.03.2025 14:32
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Kahramanmaraş'ta genç hafızlar yetişiyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta hafızlık geleneği Ramazan ayında sürdürülüyor. Şerife Yaşar Gölcü Erkek Hafız Kur'an Kursu'nda hafız adayları, Ramazan'ın maneviyatıyla birlikte yoğun bir eğitim sürecinden geçiyor.

Kahramanmaraş, Türkiye'nin hafız yetiştiren önemli merkezlerinden biri olarak biliniyor. Şehirdeki birçok Kur'an kursunda yüzlerce öğrenci, küçük yaşlardan itibaren hafızlık eğitimi alarak İslam ilim geleneğini sürdürüyor. Merkez Onikişubat İlçesi Şerife Yaşar Gölcü Erkek Hafız Kur'an Kursu'nda ise öğrenciler, Ramazan ayının manevi atmosferinde daha yoğun bir şekilde derslerine devam ediyor. Ramazan ayının başlamasıyla birlikte, hafızlık eğitimi almak isteyen öğrencilerin Kur'an kurslarına ilgisi artıyor. Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek isteyen gençler, yoğun bir programla eğitimlerini sürdürüyor. Kurs yetkilileri, hafız adaylarının derslerini daha verimli geçirebilmeleri için özel programlar düzenlediklerini belirtiyor.

Kur'an Kurs Yöneticisi Selahattin Akkurt, "Ramazan ayı içindeyiz ve 100 civarında kayıtlı öğrencimiz ile eğitimimiz sürüyor. Öğrencilerimiz Ramazan'ın bereketinden istifade ediyor. Okuluna gidip hafızlığı sürdüren öğrencilerimiz de var. Bizim kursumuzda yıllardır 30-35 öğrenciyi hafız ediyorduk bu yıl deprem nedeniyle bir azalma var ve 20 civarında öğrencimizi hafız edeceğiz. Velilerimizin desteği çok önemli. İl ve ilçe müftümüze teşekkür ederiz" dedi.

Kur'an kursu hocası Seyfettin Yenice ise "Hafızlarımız 10 yaşında Kur'an kurslarına başlıyorlar ve 13 yaşlarında mezun olarak çıkabiliyorlar. İslami ilimler olarak Diyanet İşleri Başkanlığı program açtı öğrenciler bu çerçeve de Arapça eğitimlerini de alıyorlar. Aynı zamanda proje hafızlık eğitim sistemi ile eğitimlerini daha çok geliştirebiliyorlar" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Şerife Yaşar, Kültür, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta Hafız Adaylarına Ramazan Eğitimi - Son Dakika

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