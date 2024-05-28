Kahramanmaraş'ta iş makinesi kazasında operatör hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kahramanmaraş'ta iş makinesi kazasında operatör hayatını kaybetti

Kahramanmaraş\'ta iş makinesi kazasında operatör hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde Baydemirli Mahallesi'nde meydana gelen iş makinesi kazasında, şarampole devrilen kepçenin operatörü Mustafa Nergiz hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Nergiz, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Nergiz'in cenazesi otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

28.05.2024 14:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde şarampole devrilen iş makinesinin operatörü hayatını kaybetti.

Baydemirli Mahallesi'nde Mustafa Nergiz'in kullandığı (39) kepçe, şarampole devrildi.

Kazada iş makinesinin altında kalan Nergiz, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Sağlık ekipleri, Nergiz'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Nergiz'in cenazesi, otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Baydemirli, İtfaiye, Otopsi, İş Kazası, Acil Durum, Ölüm, Kaza, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta iş makinesi kazasında operatör hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İmamoğlu’na “Roma turu“ tepkisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na "Roma turu" tepkisi
14:27 İspanya’nın ardından İrlanda ve Norveç de Filistin devletini resmen tanıdı İspanya'nın ardından İrlanda ve Norveç de Filistin devletini resmen tanıdı
13:37 Kızı devlet korumasına alınan Deniz Akkaya: Ben yolladım, burnu sürtsün Kızı devlet korumasına alınan Deniz Akkaya: Ben yolladım, burnu sürtsün
13:17 Bakanlık, Deniz Akkaya’nın kızını koruma altına aldı Bakanlık, Deniz Akkaya'nın kızını koruma altına aldı
11:52 Kara harekatının ayak sesleri İsrail tankları Refah kentinin merkezine ulaştı Kara harekatının ayak sesleri! İsrail tankları Refah kentinin merkezine ulaştı
14:36 Konsere dahi sarhoş çıkmıştı Serdar Ortaç içini döktü: Her şeyimi kaybettim Konsere dahi sarhoş çıkmıştı! Serdar Ortaç içini döktü: Her şeyimi kaybettim
14:26 Mobilya şirketleri iflasa sürükleniyor Mahkemeden bir iflas bir konkordato kararı Mobilya şirketleri iflasa sürükleniyor! Mahkemeden bir iflas bir konkordato kararı
14:06 Parçalanmış ceset soruşturmasında yeni gelişme “Beyaz kova“ şüpheliyi ele verdi Parçalanmış ceset soruşturmasında yeni gelişme! "Beyaz kova" şüpheliyi ele verdi
14:02 5 gün sonra sessizliğini bozdu Bakan Uraloğlu’ndan özel jet iddiasına yanıt 5 gün sonra sessizliğini bozdu! Bakan Uraloğlu'ndan özel jet iddiasına yanıt
13:50 Fatih Erbakan: Amerikan doları ortadan kaldırılacak ve İslam dinarına geçilecek Fatih Erbakan: Amerikan doları ortadan kaldırılacak ve İslam dinarına geçilecek
13:46 Ankara kulislerini sarsan iddia: En düşük emekli maaşı 12 bin 500 liraya çıkarılacak Ankara kulislerini sarsan iddia: En düşük emekli maaşı 12 bin 500 liraya çıkarılacak
13:33 Taraftarı heyecan bastı Aziz Yıldırım, Romelu Lukaku’yu bitiriyor Taraftarı heyecan bastı! Aziz Yıldırım, Romelu Lukaku'yu bitiriyor
12:39 Okan Buruk’un yeni maaşı belli oldu Okan Buruk'un yeni maaşı belli oldu
11:49 Yargıtay, “Erkek ol, yürekli ol“ sözleri hakkında emsal bir karara imza attı Yargıtay, "Erkek ol, yürekli ol" sözleri hakkında emsal bir karara imza attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2024 15:27:28. #1.11#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta iş makinesi kazasında operatör hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement