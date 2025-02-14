Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle Elbistan ve Nurhak ilçelerinde 20 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor.
Kentte iki gün önce başlayan kar yağışı zaman zaman etkisini sürdürüyor.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar nedeniyle kapanan Elbistan'da 14, Nurhak'ta 6 kırsal mahallenin yolunu açmak için çalışmalarına devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Kahramanmaraş'ta Kar Engeli - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?