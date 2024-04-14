Kahramanmaraş'ta okul bahçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Onikişubat ilçesi Osman Gazi Mahallesi Ali Sezai Efendi İlkokulu bahçesinde Özkan Özal, Mehmet Y. ile Cengiz K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Cengiz K, silahla Mehmet Y. ile Özkan Özal'a ateş etti.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
???????Yaralı Mehmet Y. ise hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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Kocaeli'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada, otomobile arkadan çarpan kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin baba ve kız olduğu öğrenildi. Aile, Ramazan Bayramı sebebiyle Hatay'a gittiği ve dönüş yolunda kaza geçirdi.
Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde meydana gelen trafik kazasında, kamyonetin otomobile çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazada, kamyonet devrilirken otomobil yaklaşık 100 metre sürüklendi. Kaza sonrası olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazanın nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Jandarma ekipleri tarafından kontrollü geçişler sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.
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