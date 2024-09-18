Kahramanmaraş\'ta Organik Bulgur Hazırlıkları

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Kahramanmaraş'ta kazanlarda kaynatılan buğday organik bulgur haline getiriliyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta tarladan hasadı yapılıp, dev kazanlarda kaynatılan buğday, kış mevsiminde tüketilmek için organik bulgura dönüştürülüyor.

Kahramanmaraş'ta kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların kışlık telaşı sürüyor. Göksun İlçesi Değirmendere Mahallesi'nde yaşayan köylüler, kış mevsiminde tüketmek için bulgur yapım telaşesine girdi. Vatandaşlar dev kazanlara bıraktığı buğdayı önce kaynatıyor.

Kaynatılan buğday kurutulmak üzere sergilere bırakılıyor. Daha sonra değirmende çekilen buğday organik bulgur olarak kış mevsimi öncesi hazır hale geliyor.

Döne Gişi, "Kış telaşına girdik bulgur kaynatıyoruz. Bulguru tarlamızda yetiştiriyoruz. Önce elendi, sonra kaynatmaya aldık. Buradan da sergilere bırakılacak. Bulgurdan içli köfte, kısır köfte, pilav yapıp kıştan yaza kadar yiyeceğiz inşallah" dedi.

Ziya Gişi ise, "Bulgurumuz kaynatıldıktan sonra ıslak ıslak seriliyor kuruduktan sonra değirmende çekiliyor ve bulgur elde ediliyor. Bulgurundan pilavı oluyor sağlıklı bir yiyecek" diye konuştu.