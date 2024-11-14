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KAHRAMANMARAŞ'ta orman yangını çıktı. Ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Yangın öğle saatlerinde Ahır Dağı Sulu Tarla mevkiinde çıktı. Henüz neden çıktığı tespit edilemeyen yangını görenlerin ihbarı üzerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü bölgeye çok sayıda ekip sevk etti. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı.

Haber: Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ,