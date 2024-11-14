Kahramanmaraş'ta orman yangını
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına ekipler müdahale ediyor.
Yangın, şehir merkezi Ahır Dağı mevkiinde ormanlık alanda çıktı. İhbar üzerine bölgeye orman bölge müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına almak için hem karadan hem de havadan müdahale ediyor.
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