Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Çamlıbel Mahallesi kırsalında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne ait helikopter ve kara ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına almak amacıyla çalışmasını sürdürüyor.
Son Dakika › Güncel › Kahramanmaraş'ta Orman Yangını - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?