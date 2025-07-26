Kahramanmaraş'ta Orman Yangını

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Çamlıbel Mahallesi kırsalında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopter, 6 itfaiye, 14 arazöz, 7 ilk müdahale aracı, 8 su tankı, 15 dozer sevk edildi.
Alevlerin yaklaşık 100 hektar alanı etkilediği bölgede 3 ev yandı, 130 kişi AFAD ve jandarma tarafından güvenli bölgeye tahliye edildi.
Yangına müdahale eden ve dumandan etkilenen 6 Orman Bölge Müdürlüğü personelinden 5'i hastaneye sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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