Kahramanmaraş\'ta Orman Yangını

Kahramanmaraş'ta akşam saatlerinde çıkan orman yangını rüzgarın etkisi ile büyüyerek evlere sıçradı. 3 ev yanarken, yaralanan olmadı. Risk altındaki 18 ev de tedbir amaçlı tahliye edildi.

Türkiye orman yangınlarıyla boğuşurken; bir yangın haberi de Kahramanmaraş'tan geldi. Kentte akşam saatlerinde başlayan yangın rüzgarın etkisi ile hızla büyüdü.

Alevlerin kontrol altına alınması için 300 personel, 7 ilk müdahale aracı, 14 arazöz, 8 su tankı ve 15 iş makinesi ile söndürme çalışmalarına katıldı. Öte yandan hava kararmadan önce ise 2 helikopter de alevlere müdahale etti.

3 EV YANDI, 18 EV TAHLİYE EDİLDİ

Kahramanmaraş'ta akşam saatlerinde çıkan orman yangını nedeniyle 3 ev yanarken, çevredeki 18 ev tedbir amaçlı olarak tahliye edildi. Yangınla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı da 6 araçla söndürme çalışmalarına destek verirken, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel de bölgeye giderek incelemelerde bulundu.