Kahramanmaraş\'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Suçatı Mahallesi kırsalında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne ait 7 arazöz, 2 su tankı, ilk müdahale aracı ve 35 personel ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı 3 itfaiye ve çok sayıda ekip sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında 5 hektarlık alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.