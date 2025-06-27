???? Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.
Küçüksır Mahallesi kırsalında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.
Yangına, 3 helikopter, 8 arazöz, 4 su tankı, 6 ilk müdahale aracı ve 70 personelle müdahale ediliyor.
Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışması sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Kahramanmaraş'ta Orman Yangını Şiddetle Mücadele Ediliyor - Son Dakika
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