Kahramanmaraş'ta Orman Yangınına Müdahale - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kahramanmaraş'ta Orman Yangınına Müdahale

26.07.2025 23:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Onikişubat'ta çıkan orman yangınında 3 ev yanarken, 130 kişi tahliye edildi. Müdahale sürüyor.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Çamlıbel Mahallesi kırsalında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne, 6 itfaiye, 38 arazöz, 7 ilk müdahale aracı, 8 su tankı, 15 dozer sevk edildi.

Alevlerin etkilediği bölgede 3 ev yandı, 130 kişi AFAD ve jandarma tarafından güvenli bölgeye tahliye edildi.

Havanın kararmasıyla birlikte yangın söndürme helikopteri müdahaleye ara verdi.

Yangına müdahale eden ve dumandan etkilenen 6 Orman Bölge Müdürlüğü personelinden 5'i hastaneye sevk edildi.

Vali Ünlüer'den açıklama

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, AA muhabirine, yaklaşık 400-450 hektar ormanlık alanda etkili olan yangına tüm imkanlarla müdahale edildiğini belirtti.

Havanın kararmasıyla birlikte havadan müdahalenin sonlandığını, yangın müdahale araçlarının sayısını artırarak mücadelenin devam ettiğini ifade eden Ünlüer, "Arkadaşlarımız tüm imkanlarla yangına müdahale ediyorlar. Yaklaşık 38 arazözümüz ve çok sayıda da inşaat firmalarımıza ve belediyelerimize ait itfaiye araçlarıyla beraber yangın bölgesinde müdahale sürüyor." diye konuştu.

Yangın riski altındaki 18 evin boşaltıldığını, 3 evin yandığını kaydeden Ünlüer, şunları söyledi:

"Şu ana kadar herhangi bir can kaybımız yok çok şükür. Vatandaşlarımızın can emniyeti için onları sağlam bölgelere alıyoruz. Yoğun bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah kısa bir sürede de yangını kontrol almak için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Acil Durum, Onikişubat, 3-sayfa, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta Orman Yangınına Müdahale - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen’in Galatasaray’a imza atmamasının sebebi ortaya çıktı Osimhen'in Galatasaray'a imza atmamasının sebebi ortaya çıktı
Dilencinin üzerinden çıkan parayı görenler gözlerine inanamadı Dilencinin üzerinden çıkan parayı görenler gözlerine inanamadı
Önce sevgilisini öldürdü sonra karısına “Seni çok seviyorum“ mesajı atıp intihar etti Önce sevgilisini öldürdü sonra karısına "Seni çok seviyorum" mesajı atıp intihar etti
Kahramankazan’da feci kaza 3 kişi hayatını kaybetti Kahramankazan'da feci kaza! 3 kişi hayatını kaybetti
Abdullah Gül: Dünya hiç görülmediği kadar tehlikeli bir dönemden geçiyor Abdullah Gül: Dünya hiç görülmediği kadar tehlikeli bir dönemden geçiyor
Hatay’dan acı haber Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan 2 asker şehit oldu Hatay'dan acı haber! Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan 2 asker şehit oldu
Ankara’da fabrika alev alev yandı Ankara'da fabrika alev alev yandı
İngiltere’de 221 parlamenterden Filistin’in tanınmasını talep eden mektup İngiltere'de 221 parlamenterden Filistin'in tanınmasını talep eden mektup
Alkollü sürücü: 6 Şubat depremlerini önceden bildim, kanıtlarım var Alkollü sürücü: 6 Şubat depremlerini önceden bildim, kanıtlarım var
Otobüs tıra arkadan çarptı, çok sayıda yaralı var Otobüs tıra arkadan çarptı, çok sayıda yaralı var
Köfteci Yusuf’tan tartışma yaratan karar Müşterileri ikiye bölündü Köfteci Yusuf'tan tartışma yaratan karar! Müşterileri ikiye bölündü

22:53
Bursa’da felaket gecesi Yangın yerleşim yerlerine ulaştı
Bursa'da felaket gecesi! Yangın yerleşim yerlerine ulaştı
20:43
Bursa’da alevler hızla ilerliyor Makam araçları yanmaktan son anda kurtuldu
Bursa'da alevler hızla ilerliyor! Makam araçları yanmaktan son anda kurtuldu
19:39
Tayland-Kamboçya savaşından ilginç görüntüler Sınıra fil konuşlandırıldı
Tayland-Kamboçya savaşından ilginç görüntüler! Sınıra fil konuşlandırıldı
16:07
Bahçeli’den YPGPYD’ye: Süreci sakatlama arayışındalar, bu çirkefliktir
Bahçeli'den YPG/PYD'ye: Süreci sakatlama arayışındalar, bu çirkefliktir
14:51
Randevu alacaklar dikkat MHRS’de yeni dönem resmen başladı
Randevu alacaklar dikkat! MHRS'de yeni dönem resmen başladı
09:27
DEM Parti’den İmralı ziyareti sonrası ilk açıklama
DEM Parti'den İmralı ziyareti sonrası ilk açıklama
09:09
Pazar yerine silahlı saldırı Rastgele ateş açtılar, çok sayıda yaralı var
Pazar yerine silahlı saldırı! Rastgele ateş açtılar, çok sayıda yaralı var
08:54
Sözleriyle evli kadınları ayağa kaldırdı: Evde kocanı karşılamadan önce...
Sözleriyle evli kadınları ayağa kaldırdı: Evde kocanı karşılamadan önce...
08:51
Altın mı, dolar mı, borsa mı İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
Altın mı, dolar mı, borsa mı? İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
08:43
Serdar Ortaç’ı yalan makinesine bağladılar, yıllar sonra Tarkan pişmanlığını anlattı
Serdar Ortaç'ı yalan makinesine bağladılar, yıllar sonra Tarkan pişmanlığını anlattı
08:34
Survivor Aycan’ın Süper Lig açıklaması olay oldu
Survivor Aycan'ın Süper Lig açıklaması olay oldu
08:25
Düğün günü ölümden döndü, kamera görüntülerini izleyen ailesi şoke oldu
Düğün günü ölümden döndü, kamera görüntülerini izleyen ailesi şoke oldu
08:00
Yıldız futbolcunun çektiği şut kolunu kırdı
Yıldız futbolcunun çektiği şut kolunu kırdı
07:51
Suç örgütüne operasyon 21 şüpheli tutuklandı, 16.2 milyon dolarlık mal varlığına el konuldu
Suç örgütüne operasyon! 21 şüpheli tutuklandı, 16.2 milyon dolarlık mal varlığına el konuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2025 23:29:47. #7.12#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta Orman Yangınına Müdahale - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.